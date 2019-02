May exhorta a los legisladores conservadores a mantener la unidad

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, pidió hoy a los 337 legisladores de su partido dejar de lado sus "preferencias personales" y los exhortó a mantener la unidad en apoyo a las negociaciones de salida de la Unión Europea.



May escribió una carta dirigida a cada uno de los legisladores conservadores de su partido en la que les pide su respaldo, con el fin de que el Parlamento apruebe un acuerdo con Bruselas sobre el Brexit.



Ante la división de los parlamentarios conservadores, la primera ministra les dijo "la historia nos juzgara a todos", luego que el jueves pasado la moción que presentó en el parlamento no logró el respaldo necesario para las negociaciones complementarias con la Unión Europea.

El Reino Unido continúa en el camino de abandonar la Unión Europea (UE) el 29 de marzo próximo, pero la primera ministra no ha logrado convencer a la mayoría de parlamentarios para que respalden el acuerdo de retiro que firmó con la mancomunidad el año pasado, según la BBC de Londres.



Si el Parlamento no aprueba un acuerdo formal, muchos legisladores temen que se desate un caos económico en el país.



Esta semana May viajará a Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en busca de negociar cambios en el acuerdo.

También tiene previsto reunirse con los líderes de cada estado miembro del bloque comunitario en los próximos días, según señaló en su carta a los parlamentarios.



Los esfuerzos gubernamentales comenzarán mañana lunes, cuando Stephen Barclay, secretario encargado del Brexit, se reúna con su contraparte de la UE, Michel Barnier, para discutir nuevas propuestas en el tema irlandés.



May intenta asegurar los cambios en el respaldo irlandés, una póliza de seguro diseñada para evitar una dura frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda tras el Brexit.



Sin embargo, ese plan es rechazado por un gran número de miembros de su partido, que temen que signifique que el Reino Unido se mantendrá estrechamente alineado con la Unión Europea en los próximos años, sin que el país pueda terminar el acuerdo de manera unilateral.

AC