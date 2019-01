May cree que el Parlamento aprobará acuerdo con cambios en el "backstop"

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó hoy que el Parlamento apoyará "por mayoría" su acuerdo del "brexit" si se introducen cambios respecto a la salvaguarda irlandesa, conocida como "backstop".

La "premier" llegó a esa conclusión después de que la Cámara de los Comunes aprobara hoy, por 317 votos a favor y 301 en contra, una enmienda que pide al Gobierno renegociar con Bruselas una solución alternativa para la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

"Está claro que ahora hay una ruta que puede asegurarnos una mayoría en esta cámara para abandonar la Unión Europea (UE) con un acuerdo", señaló la mandataria conservadora, que adelantó que hablará con el bloque comunitario sobre cómo "abordar" los puntos de vista del Parlamento sobre el "brexit".

Sin embargo, May reconoció que la tarea "no será fácil", después de que la Unión Europea haya expresado su negativa a volver a negociar el acuerdo, postura que reafirmó hoy un portavoz del presidente de Consejo Europeo, Donald Tusk.

La Cámara se pronunció este martes sobre un total de siete enmiendas relativas al "brexit", de las cuales tan solo salieron adelante dos, la propuesta por el conservador Graham Brady en referencia a esa polémica salvaguarda irlandesa y otra, de la también "tory" Caroline Spelman, que rechaza una salida sin pacto.

La primera ministra recordó, al término de la votación de las enmiendas, la contundente derrota que sufrió su acuerdo el pasado 15 de enero, que tan solo apoyaron 202 parlamentarios.

Sin embargo, la líder conservadora se mostró hoy optimista después de que el Parlamento haya dejado claro "qué es lo que quiere".

"Hoy una mayoría han dicho que apoyarían un acuerdo con cambios en el 'backstop'", arguyó, algo que, a su juicio, otorga al Ejecutivo una hoja de ruta para lograr esa mayoría necesaria para que el tratado salga adelante.

Asimismo, subrayó que la cámara "ha dejado claro que no quiere una salida sin acuerdo", una posibilidad que ella misma no quiere pero, matizó, "no sirve con simplemente oponerse" a ese escenario, sino que hace falta "apoyar un acuerdo" para que no suceda.

"Si esta cámara se une podemos cumplir el mandato del referéndum", agregó en referencia al plebiscito que dio la victoria al "brexit" el pasado 23 de junio de 2016.

NM