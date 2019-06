Manifestantes lanzan explosivo a la Casa Presidencial de Costa Rica

Más de un centenar de manifestantes llegó a la sede de la presidencia, donde forzaron un portón para ingresar al inmueble, tiraron piedras, basura y otros objetos

Un grupo de manifestantes irrumpió este martes en la Casa Presidencial de Costa Rica, donde lanzaron un aparato explosivo de bajo impacto, piedras y basura, informó el gobierno.

Entre los que ingresaron a la presidencia había representantes de los pequeños pescadores, que reclaman al gobierno aplazar la entrada en vigor del impuesto al valor agregado, que comenzará a regir el 1 de julio en sustitución del actual impuesto de ventas, ambos de 13 por ciento.

"Se acaba de dar una situación en Casa Presidencial, no hay ninguna afectación de personas", dijo el presidente Carlos Alvarado en un video divulgado en redes sociales.

"Se lanzaron piedras contra la presidencia y un cabo de dinamita", agregó.

El presidente indicó que la intervención de la policía permitió controlar la situación sin que se registraran heridos o detenidos.

No obstante, un manifestante con la cabeza vendada dijo que fue golpeado por la policía en medio de la protesta.

Más de un centenar de manifestantes llegó a la sede de la presidencia, donde forzaron un portón para ingresar al inmueble, tiraron piedras, basura y otros objetos.

El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, dijo que los manifestantes lanzaron un explosivo de bajo impacto utilizado en la pesca.

"Vamos a tomar medidas, este es el principal recinto de la democracia costarricense, la idea es mantener custodia y llamar a la calma", dijo Soto.

El mandatario Alvarado insistió en que su gobierno se mantiene abierto al diálogo con el sector pesquero para discutir sus demandas.

"No será con medidas de violencia, con represión, botar portones, vulnerar infraestructura pública, y menos lanzar piedras o dinamita, que puede dañar a muchas personas", dijo Alvarado. "Esa no es la ruta costarricense, eso no lo vamos a aceptar".

