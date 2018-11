La democracia de Perú es "profundamente corrupta": Vargas Llosa

El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa aseguró hoy que "el gran problema de Perú no es que no haya democracia, sino que es una democracia profundamente corrupta", donde todos sus ex presidentes vivos están condenados o investigados por presuntos sobornos y enriquecimiento ilícito.

"Cae una dictadura, llega la democracia y los presidentes se dedican a robar y a enriquecerse. ¿Cómo no va a estar el pueblo decepcionado?"

Durante una de sus intervenciones en el Hay Festival de Arequipa (Perú), su ciudad natal, Vargas Llosa expresó su empatía con la "enorme decepción" que sienten los peruanos hacia sus autoridades.

"Cae una dictadura, llega la democracia y los presidentes se dedican a robar y a enriquecerse. ¿Cómo no va a estar el pueblo decepcionado?", apuntó Vargas Llosa en una charla en el Teatro Municipal de Arequipa con la periodista cubana Yoani Sánchez y la peruana Rosa María Palacios.

El candidato a la Presidencia de Perú en 1990 criticó que la solución a la confrontación política que vive actualmente el país no es cerrar el Congreso que domina el opositor partido fujimorista Fuerza Popular, como demanda un amplio sector de la población, porque rompería el orden democrático del país.

"Hay que elegir mejor a los congresistas. No es posible que elijamos a congresistas que sean incompetentes y muy poco honestos, y que sea el Congreso un gran obstáculo para el progreso del país. Ojalá en las próximas elecciones no repitamos el error de elegir a un Congreso fujimorista", dijo Vargas Llosa entre aplausos.

El novelista consideró que el fujimorismo "ha entrado ya en un proceso de extinción" después de que su líder, Keiko Fujimori, ingresase en prisión preventiva por tres años mientras la continúan investigando por presuntamente lavar grandes cantidades de dinero para financiar su campaña de 2011 a la Presidencia de Perú.

"Las dictaduras no duran, siempre se acaban"

Asimismo, al expresidente Alberto Fujimori, frente al que Vargas Llosa perdió las elecciones, la Justicia le anuló el indulto que gozaba desde la pasada Navidad a la condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción.

"O, al menos, ha entrado en un proceso de debilitamiento que lo conduce a la extinción. Creo que eso será muy buena experiencia para el Perú", apuntó Vargas Llosa.

El premio Nobel de Literatura de 2010 remarcó que "las dictaduras no duran, siempre se acaban" y auguró que el fujimorismo terminará igual que todos los movimientos políticos fundados por dictadores peruanos como Luis Miguel Sánchez Cerro, Manuel Odría y Juan Velasco Alvarado.

A pesar de la alta corrupción, Vargas Llosa consideró que Perú no tiene derecho a ser pesimista porque al mismo tiempo "están sucediendo cosas muy positivas para el país".

"Cuando suceden estas cosas, hay esperanzas. A ver si por fin enrumbamos al Perú en la buena dirección"

"Hay fiscales y jueces que, de pronto, están demostrando una gran valentía e independencia. También periodistas como Rosa María Palacios o Gustavo Gorriti han dado una pelea formidable", valoró.

"Cuando suceden estas cosas, hay esperanzas. A ver si por fin enrumbamos al Perú en la buena dirección", concluyó Vargas Llosa, quien es el principal invitado al Hay Festival, el festival de arte y literatura que congrega en Arequipa a más de 130 invitados entre el 8 y 11 de noviembre.

JM