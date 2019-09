La Torre Eiffel se apagará en homenaje al ex presidente Jacques Chirac

����En hommage à #JacquesChirac, je m'éteindrai ce soir dès 21h00. Par conséquent je fermerai mes portes à 21h au lieu de 23h45.



����To pay tribute to Jacques Chirac, I will turn my lights off tonight from 9:00pm. I will close at 9:00pm instead of 11:45pm.#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/IVMvZU4pNU