La OTAN ayuda más a Europa que a EU, dice Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó este viernes que la OTAN ayuda más a Europa que a Estados Unidos, y por eso reclamó un mayor compromiso financiero de los países europeos a la alianza militar.

"La OTAN es fantástica pero ayuda más a Europa que a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué estamos pagando la amplia mayoría de su costo?", se quejó Trump en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca junto a la canciller de Alemania, Angela Merkel.

Se trata de una queja que Trump había lanzado ya en su campaña electoral, y que desde su llegada a la Casa Blanca se tornó un asunto contencioso con sus principales aliados europeos.

Con relación a la OTAN, Trump dijo este viernes que los estadounidenses "tenemos un peso mucho mayor del que deberíamos tener. Otros países deberían estar pagando más", reclamó.

"Estamos protegiendo a Europa, y sin embargo pagamos mucho más que cualquier otro", añadió.

En este caso, se trata de un asunto particularmente sensible en la relación con Alemania, a quien Estados Unidos acusa de no cumplir su compromiso de destinar por lo menos dos por ciento de su crecimiento anual a gastos de defensa.

"Pero yo no culpo a la canciller Merkel por eso. No culpo a Alemania y ni siquiera a la Unión Europa. Culpo a las personas que me precedieron y permitieron que esto pase", dijo el mandatario.

En este escenario, añadió, "cuando miro los números de Alemania y de otros países, puede que a ellos no les guste Donald Trump, pero ellos deben entender, estoy haciendo un buen trabajo porque represento a Estados Unidos".

Merkel, agregó, "está haciendo un excelente trabajo. Mis predecesores no hicieron un buen trabajo".

En esta misma jornada el Secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, criticó directamente a Alemania por esta cuestión al margen de una reunión de cancilleres de la OTAN en Bruselas.

Al ser interrogado sobre si Alemania hacía lo suficiente con relación a sus compromisos financieros en la OTAN, Pompeo fue directo: "No. Deberían alcanzar los objetivos que acordaron", respondió.

