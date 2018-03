Kuczynski responde a Keiko Fujimori que no renunciará a Presidencia de Perú

Yo, como presidente del Perú, reitero mi compromiso total con la gobernabilidad y la Constitución. No existe ninguna razón para un nuevo pedido de vacancia. NO VOY A RENUNCIAR ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna.

— PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 7 de marzo de 2018