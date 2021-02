Juicio político a Trump: Demócratas deciden no citar testigos

Luego del drama desatado por la mañana, donde el Senado estadounidense aprobara citar a testigos durante el juicio político ("impeachment") contra el ex presidente Donald Trump, los demócratas que actúan como "fiscales" llegaron a un acuerdo con la defensa del ex mandatario para finalmente no citar a nadie.

Con esta decisión inesperada, el proceso contra el ex presidente por el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero podría acabar hoy.

Las dos partes acordaron que se admitirá como prueba un comunicado que publicó anoche la congresista republicana Jaime Herrera Beutler, de línea moderada y que fue uno de las 10 congresistas republicanos que votó en la Cámara Baja de Estados Unidos a favor del juicio político.

La figura de Herrera Beutler ha ganado una gran importancia en las últimas horas porque anoche desveló públicamente en un comunicado implorantes detalles sobre una llamada telefónica entre Trump y el líder republicano en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, durante el asalto al Capitolio.

Herrera Beutler, que conoce el contenido de la llamada porque McCarthy se lo contó, asegura que Trump se negó a ayudar a los legisladores cuando una muchedumbre irrumpió en el Capitolio.

En concreto, según la legisladora, McCarthy intentó contactar en varias ocasiones a Trump y, cuando finalmente lo consiguió, le pidió que públicamente condenara el salto y pidiera a sus seguidores que pararan, a lo que el entonces mandatario se negó.

"Bueno, Kevin, supongo que esta gente está más enfadada por las elecciones que tú", le habría respondido Trump a McCarthy.

El contenido de esta llamada también fue publicado anoche por la CNN, que asegura que McCarthy respondió con furia a las insinuaciones de Trump y le dijo que los asaltantes habían entrado en su oficina en el Congreso a través de las ventanas, llegando a decir al entonces presidente: "¿Con quién te crees que estás hablando?", de acuerdo a un asesor republicano citado por la cadena.

Estas revelaciones hicieron que el Senado de Estados Unidos esta mañana aprobara citar testigos en el juicio político.

Esa decisión fue totalmente inesperada para muchos senadores porque, anteriormente, los dos partidos habían optado por un juicio rápido sin testigos, ya que los demócratas quieren centrarse en la agenda legislativa del presidente, Joe Biden, y los republicanos desean pasar página del asalto lo antes posible.

Finalmente, está previsto que este sábado los demócratas y la defensa de Trump hagan sus alegatos finales y, luego, se vote a favor de la condena o absolución del ex mandatario.

Para condenar a Trump se necesitaría que 17 de los 50 senadores republicanos votasen junto a los demócratas en contra del ex mandatario, algo que parece altamente improbable.

NR