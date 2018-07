Juez ordena al Gobierno de EU entregar lista de niños separados en frontera

Un juez federal ordenó hoy al Gobierno de EE.UU. entregar una lista de cerca de un centenar de niños menores de cinco años que han sido separados de sus padres indocumentados en la frontera sur para determinar si le otorga más tiempo la Administración de Donald Trump para reunificarlos.



En un juzgado federal en San Diego (California), el magistrado Dana Sabraw ordenó al Departamento de Justicia que entregue una lista de los 101 menores de menos de 5 años separados de sus padres de edad a más tardar el sábado en la tarde, y que detalle las razones por las que algunos de ellos no podrían reunirse con sus progenitores antes de la fecha límite.

A finales de junio, el juez de San Diego, Dana Sabraw, determinó que los niños menores de 5 años debían volver con sus padres antes del 10 de julio y estableció que el resto debían reunirse con sus familiares antes del 26 de julio.

Los abogados del Departamento de Justicia interpusieron la noche del jueves un escrito en la corte del distrito sur de California para notificar a ese magistrado de que el Ejecutivo está teniendo dificultades para reunificar a las familias inmigrantes y advertir de que podría necesitar más tiempo.

Durante la audiencia de hoy, Sabraw determinó que necesitaba saber la situación de los menores para determinar si aprueba o no la moción del Gobierno para extender la fecha límite.

La abogada del Departamento de Justicia Sarah Fabian precisó que 46 de los menores continúan bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), mientras que 19 ya fueron liberados para continuar con sus procesos fuera de los centros de detención y otros 19 padres ya están fuera del país.

Fabian agregó que hasta el momento una gran mayoría de esos niños ya han sido reunidos con sus padres.

"Es absurdo que hayan separado a un niño pequeño de su padre y que no tengan la información completa sobre la familia", declaró por su parte Lee Gelernt de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

"No creemos que deba haber una extensión a la fecha límite, la corte está de acuerdo, no estaba inclinada a extender la fecha límite salvo que el Gobierno pudiera dar información concreta sobre porqué algunas familias no podrían reunirse para ese entonces", añadió.

La próxima audiencia fue fijada para la mañana del lunes.

CE