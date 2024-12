El expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, un cultivador de maní de Georgia que cumplió un período turbulento en la Casa Blanca para luego ganar fama y galardones, incluido el Premio Nobel de la Paz, por su trabajo humanitario en el mundo, ha muerto. Tenía 100 años de edad.

En ese contexto, te compartimos las frases más célebres del expresidente:

Tendemos a exaltarnos, a destacar las debilidades y los errores ajenos. He comprendido que en cada persona hay algo bueno y puro y noble, junto con el deseo de realización personal. Los dirigentes políticos y religiosos deben tratar de proporcionar una sociedad en la cual se puedan nutrir y acentuar estos atributos humanos. —"Why Not the Best?" (1975)

Nuestro gobierno puede expresar los más elevados ideales comunes de los seres humanos, si le exigimos al gobierno auténticos patrones de excelencia. En esta época de introspección e inquietud al cumplirse el Bicentenario (de la independencia de Estados Unidos), debemos exigir esos patrones. —"Why Not the Best?"

Soy sureño y estadounidense, agricultor, ingeniero, padre y esposo, cristiano, político y ex gobernador, planificador, empresario, físico nuclear, oficial naval, canoero, y entre otras cosas amante de las canciones de Bob Dylan y la poesía de Dylan Thomas. —"Why Not the Best?"

Cristo dijo, "Os digo que quien mira a una mujer con lujuria ha cometido adulterio en su corazón". Yo he mirado a muchas mujeres con lujuria. He cometido adulterio en mi corazón muchas veces. Es algo que Dios reconoce que haré —y lo he hecho— y Dios me perdona por eso. Pero no significa que condeno a alguien que no solo mira a una mujer con lujuria sino que abandona a su esposa y vive con alguien fuera del matrimonio. —Entrevista con Playboy, noviembre de 1976.

Esta ceremonia de juramentación marca un nuevo comienzo, una nueva dedicación en nuestro gobierno y un nuevo espíritu entre todos nosotros. Un presidente puede percibir y proclamar ese nuevo espíritu, pero solo el pueblo puede proporcionarlo. —Discurso de juramentación, enero de 1977.

Hemos aprendido que "más" no siempre equivale a "mejor", que también nuestra gran nación tiene limitaciones reconocidas y que no podemos responder a todas las preguntas ni resolver todos los problemas. No podemos darnos el lujo de hacer todo ni podemos darnos el lujo de carecer de audacia de cara al futuro. Por eso juntos, con espíritu de sacrificio individual en aras del bien común, debemos dar lo mejor de nosotros. —Discurso de juramentación, enero de 1977.

Está claro que los verdaderos problemas de nuestra nación son mucho más profundos: más profundos que hacer cola en la gasolinera, más profundos que la inflación y la recesión... Todas las leyes del mundo no pueden resolver los problemas de Estados Unidos... Es una crisis de confianza. —Discurso del "malestar", 15 de julio de 1979.

Pero sabemos que la democracia siempre es una creación inconclusa. Cada generación nueva debe renovar sus cimientos. Cada generación debe redescubrir el significado de esta visión consagrada a la luz de sus propios retos modernos. Para esta generación, la nuestra, la vida es supervivencia nuclear; la libertad son los derechos humanos; la búsqueda de la felicidad es un planeta cuyos recursos se emplean para la alimentación física y espiritual de sus habitantes. —Discurso de despedida, 14 de enero de 1981.

Apreciamos el pasado. Agradecemos el presente y miramos hacia el futuro con gran anticipación y compromiso. —Inauguración de la Biblioteca Presidencial y Museo Carter, 1 de octubre de 1986.

La guerra puede ser a veces un mal necesario. Pero por necesaria que sea, siempre es un mal, nunca un bien. No aprenderemos a convivir en paz matando mutuamente a nuestros hijos. —Discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz, diciembre de 2002.

Los fundamentalistas han adquirido influencia creciente en la religión y el gobierno, y han logrado trastrocar los matices y sutilezas del debate histórico por rigideces en blanco y negro y la denigración personal de quienes se atreven a disentir... La influencia de estas distintas tendencias constituye una amenaza para muchas costumbres históricas y compromisos morales de nuestra nación, tanto en el gobierno como en las casas de oración. —"Our Endangered Values" (2005)

En mi nombre y en el de nuestra nación, quiero agradecer a mi predecesor por todo lo que hizo para sanar nuestra tierra. —Oficio fúnebre por el expresidente Gerald Ford, similar a lo que dijo al asumir la presidencia en 1977, el 3 de enero de 2007.

Creo que este gran avance de Barack Obama ha sido notable. Cuando pronunció su discurso (sobre la raza) hace unos meses en Filadelfia, lloré. Sentado frente al televisor, lloré porque comprendí que era el análisis más esclarecedor y transformador del racismo y de su fin potencial que había visto en mi vida. —Comentario sobre la candidatura del entonces senador Barack Obama, agosto de 2008.

Creo que se basa en el racismo. Hay un sentimiento internalizado en muchas personas en este país de que un afroestadounidense no debe ser presidente. Quienquiera que sea o por grande que sea nuestro desacuerdo con sus políticas, el presidente debe ser tratado con respeto. —Reacción ante el grito del representante Joe Wilson de "¡Usted miente!" durante un discurso del presidente Barack Obama ante el Congreso, septiembre de 2009.

