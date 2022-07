Italia: Con sólo un biberón, mujer deja sola a su bebé por seis días y la encuentra muerta

Diana tenía apenas 18 meses, pero su madre decidió dejarla sola por seis días, mientras ella se iba de viaje con una nueva pareja. A su regreso, la encontró muerta.

"Vi que no se movía. Le di una palmadita en la espalda. Le puse los pies en el fregadero para mojarla, pero no reaccionó"

El caso tiene conmocionados a los italianos. De acuerdo con el Corriere della Sera (edición de Milán), Alessia Pifferi, de 37 años, dejó sola a la pequeña Diana el pasado 14 de julio con solo un biberón y unas botellas de agua, en su vivienda en Milán. Le cambió el pañal y la dejó encerrada, a pesar de la ola de calor que azota a Italia, y a otros países europeos, desde hace semanas.

El mismo medio indica que Alessia dio a la bebé unas gotas para tranquilizarla y evitar que llorara. "La madre dio a la pequeña Diana dosis de ansiolítico para mantenerla tranquila", detallan.

Seis días después, el día 20, Alessia regresó, y encontró a su hija inmóvil en su cuna.

Hambre, deshidratación y soledad

"Vi que no se movía. Le di una palmadita en la espalda. Le puse los pies en el fregadero para mojarla, pero no reaccionó", contó la mujer a las autoridades, de acuerdo con el medio.

Pidió ayuda a los vecinos, y ellos llamaron a emergencias. Cuando el personal llegó a la vivienda, descubrió que la bebé había fallecido por deshidratación y hambre.

Según el Corriere, la bebé habría enfrentado temperaturas de 30 grados en el departamento, sin una sola ventana abierta ni agua.

Una corta vida trágica

La historia de Diana fue trágica desde su nacimiento: según el Corriere, la bebé nació el 21 de enero de 2021 en un baño, en Bérgamo, donde su madre vivía con otra pareja, a la que había conocido meses atrás. La bebé fue internada en el Hospital Papa Giovanni. Allí pasó su primer mes de vida. Tenía una enfermedad renal, por parto prematuro.

Cuando finalmente fue dada de alta, su madre no estaba. Se había ido de viaje a Montecarlo. La pequeña se quedó al cuidado de su abuela, pero enfermó de gravedad, con fiebre, y Alessia tuvo que regresar por anticipado. De la bebé no hay fotos de cumpleaños, nada que indicara una relación de cercanía con su madre.

La pequeña no estaba en los registros de los servicios sociales, ni en listas de espera de guarderías; como si no hubiera rastro de su existencia.

La abuela se llevó a Alessia y a su nieta a Milán, a quien cuidaba cuando su hija se iba de viaje con sus parejas. Pero el 14 de julio, Alessia, sabiendo que no estaba haciendo lo correcto, no avisó a nadie que dejaba sola a Diana. Tampoco a su pareja, quien le preguntó por qué no le dijo nada, pues podrían haberla llevado con ellos.

La madre de Alessia dijo que había recibido un mensaje de su hija, diciéndole que "ayer me peleé con Diana, pero nada grave".

La mujer ya se encontraba de viaje, pero no le dijo nada a su madre, quien aseguró que en los últimos meses su hija "parecía nerviosa" y "bastante impaciente".

Alessia fue detenida bajo cargos de homicidio voluntario agravado con premeditación y motivos fútiles. "Sabía que podía pasar", dijo la mujer en su declaración. También dijo que la bebé era "un obstáculo para mi libertad".

Confesó, también, que no era la primera vez que la dejaba sola. En mayo, detalló, la dejó, "pero sólo unas pocas horas". Las autoridades sospechan que miente.

JM