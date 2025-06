En el barrio de Yafa de Tel Aviv —donde conviven palestinos e israelíes— se respira un ambiente enrarecido con la vida a medio gas por la llegada diaria de misiles iraníes desde hace más de diez días. Hay menos comercios y tiendas abiertas, pero el cineasta palestino Tony Copti no ha querido echar el cierre a su mítica cafetería a la que siguen llegando unos pocos clientes.

"En cada bombardeo que lanza Irán nos acordamos de Gaza. Me pregunto qué sentirán. Aquí al menos tenemos el privilegio de saber cuándo vienen los misiles y disponemos de refugios", cuenta Copti desde su cafetería que, a su vez, también es una pequeña librería con títulos de literatura árabe y sobre el conflicto palestino-israelí.

Desde el estallido de la guerra entre Israel e Irán, las autoridades israelíes han implantado un nuevo avanzado sistema de alertas que consiste en un primer aviso de la llegada de los misiles en el que la población tiene unos 20 minutos para acudir al refugio, y en la posterior activación de las alarmas antiaéreas en aquellas ciudades que estén bajo ataque.

Si ha habido un punto al que han llegado los misiles iraníes como respuesta a los bombardeos israelíes en el país persa ese ha sido el área de Tel Aviv, donde se han producido algunos importantes impactos que han matado a una decena de personas, entre ellos menores, desde el pasado 13 de junio, cuando todo comenzó.

En el barrio de Yafa —que hasta la creación del Estado de Israel en 1948 era la urbe palestina más grande— hay actualmente unos 18 mil palestinos registrados con pasaporte israelí. Ellos forman parte de lo que Israel considera la comunidad árabe-israelí. En este barrio, de momento, se han librado de los impactos directos de los misiles.

Estar en guerra y con la discriminación enraizada

"Aquí en Yafa tenemos suficientes refugios, el problema es lo que a veces ocurre en alguno de ellos. Hace unos días lo vivió en primera persona un vecino mío palestino, al que los israelíes no dejaron entrar al refugio mientras sonaban las alarmas", lamenta Copti.

“Aquí hay racismo porque el Estado Israelí, que es un estado fascista, se ha construido sobre el racismo”, asevera Copti.

Sobre este asunto también se pronuncia el periodista y productor de podcast, el palestino Abed Abu Shihadeh sentado en una de las mesas de la cafetería y quien dice no sentirse sorprendido ante la conducta que algunos israelíes han mostrado dentro de los refugios antibomba.

"Sabemos cómo funciona la discriminación y cómo actúan las instituciones. Aquí, además, hay otro problema y es que primero, la policía israelí no está haciendo su trabajo. Debería haber abierto todos los refugios disponibles. Y, en segundo lugar, el Ayuntamiento de Tel Aviv tampoco se ha molestado en saber si todas las casas tienen refugios", indica.

Este periodista palestino también recuerda que en los últimos días el Ejército israelí ha impedido a cámaras y reporteros árabes acceder a los edificios destruidos por los ataques iraníes, mientras sí dejaba pasar al resto de la prensa internacional.

En este sentido, a Copti le indigna que la ofensiva israelí en la Franja de Gaza —que lleva más de 20 meses activa—, haya pasado a un segundo plano, pese a que las bombas israelíes no han dejado ni un solo segundo de caer en el enclave palestino, mientras el Gobierno de Benjamín Netanyahu se encuentra inmerso en su nueva campaña militar contra Irán.

"A los medios occidentales solo les interesa cubrir los grandes eventos mientras en Gaza el genocidio continúa en silencio. Este nuevo enfrentamiento de Israel contra Irán no va de la bomba nuclear, va de poder. Es decir, Israel quiere controlar la región", señala Copti.

¿Alegría por los ataques contra Israel?

Hay algo que no puede esconder otro grupo de palestinos, sentados en la terraza de la cafetería, y es mostrarse contentos por los ataques iraníes contra Israel. "Si me preguntas cómo estoy, yo te digo que estoy muy bien, que me dan igual estos ataques y que ya era hora que alguien contestara a las atrocidades que hace Israel contra Gaza", indica uno de estos palestinos que prefiere mantener su anonimato.

En la misma calle también hay una panadería regentada por tres palestinos entre ellos Zada, una mujer de unos cuarenta años que se pregunta: "Pero, ¿cómo se puede querer empezar ahora otra guerra? Es estúpido".

