Irán considera abandonar negociaciones con EU tras ataques de Israel

Abás Araqchí, ministro de relaciones Exteriores de Irán, afirmó que es "injustificable" continuar con las negociaciones nucleares con Estados Unidos, mientras los ataques de Israel continúen. La declaración parece indicar que Irán no participará de la ronda de diálogo que estaba programada para mañana.

"La continuación de las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos es injustificable en una situación en la que continúa la barbarie del régimen sionista", dijo Araqchí en una conversación con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas.

El jefe de la diplomacia iraní consideró que, dados los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, de los últimos días, las acciones de Israel son el "resultado del directo apoyo de Washington", de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Araqchí pidió a la Unión Europea y al Consejo de Seguridad Nacional de la ONU que tomen una postura "responsable" y condenen las agresiones israelíes.

El negociador jefe nuclear iraní parece cerrar así la puerta a la ronda de negociaciones que estaba prevista para mañana domingo, la sexta desde que comenzaron las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington.

Horas antes, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, había afirmado que las negociaciones nucleares con Estados Unidos "no tienen sentido" en el contexto actual, pero no confirmó que Teherán no asistiría a las conversaciones del domingo.

Irán y Estados Unidos han celebrado desde el 12 de abril cinco rondas negociaciones indirectas, auspiciadas por Omán, en medio de importantes desacuerdos sobre el enriquecimiento de uranio por parte del país persa, que Washington quiere detener.

Irán respondió ayer por la noche con al menos tres ataques con misiles contra Tel Aviv que han causado tres muertos y unos 38 heridos, según la prensa del Estado judío.

En esos bombardeos contra un centenar de objetivos iraníes han muerto al menos ocho altos cargos militares, nueve científicos nucleares y un número indeterminado de civiles.

En el único recuento oficial, se situó ayer la cifra de muertos en 78 y la de heridos en 320.

Entre los objetivos israelíes se encuentra las plantas de enriquecimiento de uranio de Fordó y Natanz, el aeropuerto nacional de Mehrabad, varias bases militares y zonas residenciales de la capital.

