El gobernador de Minesota y candidato vicepresidencial demócrata en las pasadas elecciones, Tim Walz, dijo este viernes que el desfile militar convocado por el presidente, Donald Trump —con motivo del 250 aniversario del Ejército y su cumpleaños número 79— es algo que parece propio de Pionyang.

"No necesitamos esto. Esto no es un sábado en Pionyang", declaró el gobernador durante una charla organizada por el centro de pensamiento Center For American Progress, en la capital estadounidense.

Walz apuntó que la idea del desfile es "un error" y bromeó con que desea que el clima estropee el evento:

"Nunca he esperado tanto que llueva en mi vida".

Se estima que más de 6 mil soldados, 50 aviones de guerra y 150 vehículos pesados desfilen este sábado por el centro de Washington, un evento con un costo de entre 23 y 45 millones de dólares.

A diferencia de otros países, los grandes desfiles militares no son habituales en Estados Unidos. El último fue en junio de 1991 después de la victoria estadounidense en la primera guerra del Golfo.

Durante la charla, Walz opinó que el país atraviesa "un momento peligroso" porque avanza hacia el "autoritarismo".

A pesar de todo, el gobernador ve esperanza en la respuesta de los tribunales a algunas decisiones del Gobierno: "Siendo sincero, creo que los tribunales están resistiendo mejor de lo que podría haber anticipado", afirmó al respecto.

EFE / Lenin Nolly

Entre otras, destacó la suspensión de un tribunal federal de desplegar la Guardia Nacional en las calles de Los Ángeles para detener las protestas contra las redadas migratorias. Sin embargo, lamentó que la corte de apelaciones cancelara la decisión del tribunal inferior.

"Es totalmente innecesario, además de ser un movimiento provocador", aseveró sobre la decisión del mandatario de desplegar a la Guardia Nacional.

Por otro lado, Walz se declaró "consternado" por la escalada de tensiones en Oriente Medio después de los ataques de Israel a Irán de la madrugada pasada:

“Ya estamos aquí de nuevo con Oriente Medio en llamas […] ¿Quién es la voz en el mundo que puede negociar algún tipo de acuerdo en esto? Porque nosotros no somos un actor neutral y quizá nunca lo hayamos sido”.

Defendió además que las negociaciones con Irán deben ir enfocadas a detener su capacidad nuclear, pero de una forma "no tan punitiva que obstaculice su crecimiento económico".

AO