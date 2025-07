Irán ROMPE todo pacto de cooperación nuclear tras ataques de EU e Israel

El presidente de Irán ordenó el miércoles la suspensión de la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes que golpearon las principales instalaciones nucleares del país.

La orden, emitida por Masoud Pezeshkian, no especificó plazos ni detalles sobre lo que implicaría la suspensión. No obstante, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, indicó en una entrevista con CBS News que Teherán estaría dispuesto a continuar las negociaciones con Estados Unidos.

"No creo que las negociaciones se reanuden tan rápidamente", dijo Araghchi, refiriéndose a los comentarios del expresidente Donald Trump sobre la posibilidad de reiniciar el diálogo esta misma semana. Sin embargo, agregó que "las puertas de la diplomacia nunca se cerrarán por completo".

Irán ya ha restringido en el pasado las inspecciones del OIEA como táctica de presión en sus negociaciones con Occidente. Por ahora, no obstante, Teherán ha negado tener planes inmediatos para retomar el diálogo con Washington, interrumpido tras los doce días de guerra entre Irán e Israel.

La televisión estatal iraní anunció la orden presidencial, que se basó en una ley previamente aprobada por el Parlamento para suspender la cooperación con el organismo. El proyecto de ley fue ratificado el jueves por el Consejo de Guardianes —organismo de supervisión constitucional— y contaría también con el respaldo del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, presidido por el propio Pezeshkian.

"El gobierno está obligado a suspender inmediatamente toda cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica bajo el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y el Acuerdo de Salvaguardias relacionado", indicó la cadena estatal, citando el texto legislativo. "Esta suspensión se mantendrá vigente hasta que se cumplan ciertas condiciones, incluida la garantía de seguridad para las instalaciones nucleares y los científicos".

No estaba claro de inmediato qué implicaciones tendrá esta decisión para el OIEA, la agencia de control nuclear de la ONU. El organismo ha estado supervisando durante años el programa atómico iraní y señaló que esperaba una comunicación oficial de Teherán para aclarar el alcance de la medida.

La decisión fue condenada de inmediato por el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar.

"Irán acaba de hacer un anuncio escandaloso sobre la suspensión de su cooperación con el OIEA. […] Esto representa una renuncia total a todas sus obligaciones y compromisos nucleares internacionales".

Saar instó a las naciones europeas firmantes del acuerdo nuclear de 2015 a activar la cláusula que permite reimponer todas las sanciones suspendidas por la ONU si una de las partes declara que Irán ha incumplido el pacto. Israel es considerado ampliamente como el único país de Oriente Medio que posee armas nucleares, aunque el OIEA no tiene acceso a sus instalaciones militares.

Aún se desconoce cómo implementará Irán esta suspensión. Bajo su sistema teocrático, las autoridades tienen margen para aplicar la ley de acuerdo con sus criterios, lo que significa que no necesariamente se ejecutará todo lo que los legisladores exigieron.

Sin embargo, la medida no llega a los temores más graves expresados por expertos, quienes advertían que Irán podría optar por una ruptura total con el OIEA, abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear y acelerar el desarrollo de una bomba atómica. Dicho tratado compromete a los firmantes a no fabricar ni adquirir armas nucleares y a permitir inspecciones para verificar el cumplimiento.

El acuerdo nuclear alcanzado en 2015 entre Irán y las principales potencias —bajo la presidencia de Barack Obama— permitía a Teherán enriquecer uranio hasta el 3,67%, suficiente para uso energético, pero muy por debajo del 90% necesario para armas nucleares. También limitaba las reservas de uranio del país, restringía el uso de centrifugadoras y otorgaba al OIEA la responsabilidad de supervisar el cumplimiento.

No obstante, en 2018, durante su primer mandato, Donald Trump retiró unilateralmente a EU del pacto, alegando que era demasiado débil y que no abordaba el programa de misiles ni el apoyo de Irán a grupos armados en la región. Esto desencadenó años de tensiones, incluyendo ataques tanto marítimos como terrestres.

Irán ha llegado a enriquecer uranio hasta un 60%, lo que lo coloca a un paso técnico del nivel necesario para armas nucleares. También posee reservas suficientes para fabricar varias bombas, si así lo decidiera. Teherán sostiene que su programa tiene fines pacíficos, pero tanto el OIEA como agencias de inteligencia occidentales afirman que tuvo un programa armamentístico estructurado hasta 2003.

Los ataques israelíes, iniciados el 13 de junio, devastaron a la élite de la Guardia Revolucionaria y destruyeron parte del arsenal de misiles balísticos de Irán. Además, alcanzaron instalaciones nucleares que, según Israel, situaban a Teherán al borde de obtener un arma nuclear.

AO