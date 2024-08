Descubre las 10 películas más exitosas en la historia de taquillas del cine

En la historia del cine, el éxito en las carteleras se ha convertido en la expectativa de cada producción cinematográfica, que es superar la barrera de los mil millones de dólares recaudados a nivel mundial y el impacto que tuvieron en su momento.

Cabe resaltar que hasta 1998 ningún filme había alcanzado dicha cifra, por ello estas son las 10 películas más exitosas en las taquillas.

“Avatar” (2009)

Esta película fue la primera en superar los dos mil millones de dólares a nivel global con dos mil 906 millones y lleva más de una década en los primeros puestos.

 

“Avengers: Endgame” (2019)

Es la primera película del Universo cinematográfico de Marvel (MCU) que logró conseguir el número uno en taquillas en el fin de semana de su estreno con dos mil 797 millones de dólares.

 

“Avatar: The Way of Water” (2022)

La secuela de la película "Avatar" dirigida por James Cameron suma los dos mil 319 millones de dólares.

 

“Titanic” (1997)

Durante su primer paso por los cines consiguió el mil 843 millones de dólares recaudados, una cifra que aumentó hasta los dos mil 264 millones con su reestreno en el 2012, convirtiéndose en la primera película más taquillera de la historia.

 

“Star Wars: Episode VII - The Force Awakens” (2015)

Recaudando los dos mil 71 millones de dólares y volviéndose en la película más taquillera de la franquicia de "Star Wars".

 

“Avengers: Infinity War” (2018)

Este filme fue la primera película de superhéroes en recaudar más de dos mil millones de dólares a nivel mundial.

 

“Spider-Man: No Way Home” (2021)

El éxito de esta película del MCU de Marvel ha permitido alcanzar los ingreso de mil 921 millones de dólares.

 

“Jurassic World” (2015)

Con una recaudación mundial de mil 671 millones de dólares es una de las más taquilleras en la historia de Universal Pictures y la cuarta de todos los tiempos.

 

“The Lion King” (2019)

El remake del clásico de Disney de 1994 fue un gran éxito con mil 663 millones de dólares recaudados.

 

“The Avengers” (2012)

Se convirtió en la sexta película más taquilleras del año del Universo del Marvel con una cifra de mil 518 millones de dólares.

 

Esta lista es de la 10 películas más exitosas en taquillas, pero es importante recalcar algunas de las producciones que son parte de está lista como algunas de las películas de las sagas de "Rápido y Furioso", "Frozen", "Harry Potter", "Minions", entre otras de las más recientes como "Barbie" e "Intensamente 2".

