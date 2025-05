El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EU) rechazó la aprobación de una reforma fiscal enviada por Donald Trump, la cual incluía un impuesto del 5% a las remesas enviadas hacia otros países. Sumaron 21 votos contra el proyecto, incluyendo cinco legisladores republicanos. Es un revés contra Trump, quien había solicitado apoyar su proyecto de impuestos, conocido como “el gran, único y hermoso proyecto de ley”.

El año pasado, México recibió más de 64 mil millones de dólares en remesas, que es la principal fuente de ingresos en muchos estados del país (que destacan por ser expulsores de migrantes), acentuó el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. A esa cifra se aplicaría el nuevo impuesto.

Ayer por la mañana, Claudia Sheinbaum acusó que esta medida era “discriminatoria e injusta”, porque se pagaría un doble impuesto por parte de los mexicanos que radican en Estados Unidos. Tras el rechazo del Comité de Presupuesto, la Presidenta de México subrayó: “Está planteado que van a volver a discutir (el impuesto). Vamos a seguir (dialogando) para evitarlo porque, además, viola un convenio”. Aunque podría discutirse mañana.

Los migrantes y quienes reciben las remesas serían los más afectados por este impuesto; por ejemplo, Denisse recibe dinero por parte de su pareja y contó que apenas rinde para sus gastos semanales. “Recibo entre 100 y 110 dólares por semana. Me ayuda para los gastos, como las comidas y para la escuela de mi hijo. Si aprueban ese impuesto, sería menos dinero…”.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, mantienen una comunicación con legisladores del vecino país. Además, la Junta de Coordinación Política del Senado advirtió que la propuesta dañaría la economía de las dos naciones. Incluso, se planteó la conformación de una comisión especial para viajar a EU para exponer sus argumentos en contra de esta iniciativa.

Alejandro Canales, investigador de la UdeG, consideró que la propuesta es una medida “propagandística” de Trump y la calificó como inconstitucional, al señalar que no puede haber doble tributación fiscal. “Por ley, no pueden volver a ser sometidos a otro impuesto. Las remesas son transferencias de personas, no una actividad económica”.

Especialistas alertan que este impuesto afectaría los ingresos de 40 millones de mexicanos.

En el primer trimestre de este año, las remesas enviadas a México ascendieron a 14 mil 109 millones de dólares, una nueva marca, a pesar de la política migratoria de Trump.

Sobre el paquete fiscal rechazado ayer en el Comité de Presupuesto, incluía incentivos fiscales para quienes compren autos fabricados en Estados Unidos, mayores deducciones para trabajadores con propinas, así como beneficios fiscales para familias con hijos y adultos mayores. También contemplaba recortes al Programa Medicaid, que brinda asistencia médica a los más necesitados, además de la eliminación paulatina de subsidios a energías limpias. Sin embargo, los legisladores republicanos argumentaron que el paquete aumentaría el endeudamiento público y pondría en riesgo la estabilidad financiera del país. Por ello, rechazaron la propuesta y pidieron al presidente de la Cámara, Mike Johnson, que acepte nuevos recortes.

claudia Sheinbaum. La Presidenta reiteró su rechazo al proyecto de ley y llamó a la reflexión a los legisladores de los Estados Unidos. SUN/H. Salvador

Mantienen el diálogo para evitar impuesto a remesas

Legisladores federales, así como la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, plantean mantener reuniones y dialogar con congresistas estadounidenses para evitar que se retome el impuesto del 5% que se propone imponer a las remesas.

La propuesta fue enviada por el presidente Donald Trump, sin embargo, fue rechazada por el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes.

Pese a ello, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, mantienen conversaciones con los legisladores de ese país, además de que se están presentando los argumentos, con el fin de frenar en su totalidad el dictamen.

“Está planteado que van a volver a discutir la próxima semana. Vamos a seguir (dialogando) para evitar que siga este impuesto que es muy injusto y que, además, viola un convenio”, anotó la Mandataria.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, Edgar Amador, explicó que el artículo 25 del tratado para evitar la doble tributación México-Estados Unidos, indica que “los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos a otro Estado contratante a ningún impuesto u obligaciones relativa al mismo que no se exija o sea más gravoso a aquellos que están o puedan estar sometidos los nacionales en los Estados Unidos”.

Indicó que en caso de aprobarse este impuesto, se reduciría el consumo en Estados Unidos y afectarían “a los que menos tienen”: “Entonces, sí hay un asunto recaudatorio en los Estados Unidos, pues es mejor gravar a los que más tienen y no a los que ya pagan impuestos, ayudan a sus familias en México, o en muchos otros lugares del mundo”.

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, se ha reunido con congresistas de aquel país con el fin de presentar argumentos y mantener el diálogo con todas las fuerzas políticas del vecino país del norte.

Por otra parte, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó formar un grupo plural de senadores que viaje a Estados Unidos para dialogar con congresistas de aquel país. Por lo pronto, la Junta de Coordinación Política encabezada por el senador Adán Augusto López emitió un posicionamiento, advirtiendo de los daños que podría haber para la economía de ambas naciones.

Mientras, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, envió una carta a su homólogo en la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, para solicitarle una reunión a fin de debatir temas de “agenda común”.

Agricultura. Es uno de los sectores que requiere de la mano de obra mexicana en la Unión Americana. AP/Archivo

Jalisco, un imán para recursos de migrantes

Jalisco se encuentra entre los estados que más remesas recibió durante el año 2024. Los connacionales enviaron poco más de cinco mil millones de dólares a jaliscienses, lo que permite a la entidad ubicarse en tercer lugar, únicamente detrás de Michoacán y Guanajuato.

El top 5 de estados con más remesas recibidas en 2024 lo completan la Ciudad de México y el Estado de México. La industria agrícola, construcción y manufactura son las principales empleadoras de esta población.

Sin embargo, a finales de 2024 comenzó una tendencia a la baja en el envío de remesas hacia México, misma que se rompió durante marzo, mes en el cual se incrementaron estos recursos en 16 por ciento tras superar los 5 mil 150 millones de dólares enviados al país.

Pese al dato, Mireya Pasillas, académica del ITESO, precisó que la cifra de remesas que enviaron los paisanos a México está por debajo del promedio histórico del mes de marzo. Y señaló que Estados Unidos tuvo una caída en su economía, al haber registrado números negativos en cuanto a crecimiento económico durante los primeros meses del año, lo cual se traduce en menor cantidad de remesas que se pudiera enviar.

“Lo que está sucediendo y lo que ocurrió es que Estados Unidos tuvo una caída en su crecimiento económico del 0.3 por ciento y hay menor actividad económica. Esto se traduce en menores niveles de empleo, de ingresos y eso también repercute indirectamente en las remesas”, considera la académica.

En el caso de Jalisco, los municipios con más remesas durante el año 2024 fueron Guadalajara y Zapopan, los cuales son los que concentran también la mayor cantidad de población del estado. El tercer lugar fue ocupado por el municipio de Tepatitlán.

Remesas enviadas a México por año Año Millones de dólares 2021 51,586 2022 58,868 2023 63,319 2024 64,745 2025* 14,109

* Primer trimestre

Estados con más remesas en 2024 Estado Millones de dólares Michoacán 5,646 Guanajuato 5,645 Jalisco 5,503

Municipios con más remesas en Jalisco en 2024 Municipio Millones de dólares Guadalajara 171.2 Zapopan 102.5 Tepatitlán 49.2

Fuente: Banco de México.

LA VOZ DEL EXPERTO

La doble tributación viola los derechos humanos

Alejandro Canales, investigador del CUCEA.

El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó la aprobación del proyecto de ley de Impuestos enviado por el presidente Donald Trump, el cual incluía un impuesto del 5% a las remesas enviadas hacia otros países.

Sin embargo, Alejandro Canales, investigador del CUCEA, consideró la propuesta de imponer impuestos a las remesas como una medida “propagandística” y la calificó como inconstitucional, al señalar que no puede haber doble tributación fiscal.

“Por ley no pueden volver a ser sometidos a otro impuesto. Las remesas son transferencias de personas, no una actividad económica o que generen beneficio para alguien. Aquí hay violación de derechos humanos. Hay elementos violatorios, porque el intento de tener una doble tributación es una violación a un derecho”.

El académico afirmó que la medida es más política e ideológica, pero no económica, al señalar que no tendrá tanta afectación en lo financiero.

Precisó que es poco probable que se aplique debido a que hay acuerdos binacionales que impiden este impuesto.

Alejandro Canales descartó que haya consecuencias económicas, al afirmar que el recurso que pueda captar por el concepto del impuesto a las remesas será bajo en comparación con la cifra enviada anualmente hacia México.