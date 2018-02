Guatemalteca asegura que el sistema migratorio de EU es inservible

Una guatemalteca de Rhode Island, madre de dos niños y quien esta semana salió en libertad tras haber estado detenida un mes, dijo el miércoles que el sistema migratorio es inoperante y que es muy fácil que gente como ella sufra por tal disfunción.

Lilian Calderón, de 30 años, cuyos padres la trajeron a Estados Unidos a los 3 años, salió en libertad el martes, luego que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), aprobó su pedido de aplazamiento de deportación y le permitió quedarse hasta el 12 de mayo. La semana pasada, un juez federal en Boston prohibió su deportación luego que la Unión Americana para las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, interpuso una demanda.

En una conferencia de prensa, Calderón y su esposo Luis Gordillo, quien es un ciudadano estadounidense, dieron detalles sobre su arresto y el efecto que ha tenido en sus hijos, Noah, de 2 años, y Natalie, de 4, ambos también ciudadanos estadounidenses.

La deportación de Calderón fue aprobada en el 2002, luego que las autoridades de inmigración desaprobaran el pedido de asilo que presentó su padre cuando ella tenía 15 años, dijo su abogada.

Pero Calderón también había solicitado la residencia permanente a través de su esposo, y el 17 de enero ambos fueron a una entrevista de rutina en la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en Johnston para hablar sobre su matrimonio.

Al final de su entrevista, le dijeron que todo estaba en orden y que su pedido sería aprobado. Luego le dijeron que esperara y poco después dos agentes llegaron y le dijeron que estaba arrestada.

Calderón dijo que entró en shock y estaba confundida cuando la arrestaron y ni siquiera pudo despedirse de su esposo. Fue llevada al Centro Correccional del Condado de Suffolk en Massachusetts.

Agregó que su vida era llevar a los niños al parque y trabajar, pero de pronto se vio en la cárcel, obligada a ver video sobre drogas y violaciones.

"Mientras estuve allí, todo lo que pensaba era: 'No puedo creer que estoy aquí viendo un video sobre cómo no ser violada en la prisión'", dijo. "Porque solo hace unos días estaba recogiendo a mi hija de la escuela y pensaba: 'OK, ¿qué vamos a hacer este invierno para no aburrirnos en la casa?'".

Gordillo tuvo que encargarse de los niños y seguir trabajando, y los menores comenzaron a ver a un psicólogo para enfrentar el estrés causado por la ausencia de su madre.

Los abogados de Calderón dijeron que ella estaba cumpliendo con las regulaciones establecidas por el gobierno para conseguir una tarjeta verde, y que nunca la deberían de haber arrestado.

Portavoces del Departamento de Seguridad Nacional y el ICE dijeron que no comentan sobre demandas pendientes.

"El sistema es inservible", dijo Calderón. "Si eres víctima de tal disfunción, vas a ir a parar a un centro de detención".

La ACLU dijo que el caso de Calderón no ha terminado, y que ellos librarán varias batalles para mantenerla en el país y que no sea deportada.

YR