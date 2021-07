Gobierno interino de Haití pide tropas a EU y la ONU

El gobierno interino de Haití le pidió a Estados Unidos y a la ONU que le envíen tropas de apoyo para proteger instalaciones cruciales de infraestructura mientras intenta estabilizar el país y preparar unas elecciones tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

En medio de la confusión, cientos de haitianos se reunieron frente a la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe pidiendo salir del país. Las mujeres llevaban bebés y los hombres jóvenes agitaban pasaportes y tarjetas de identificación mientras gritaban: "¡Refugio!" y "¡Ayuda!".

"Definitivamente necesitamos auxilio y le hemos pedido a nuestros socios internacionales que nos ayuden", dijo el primer ministro interino Claude Joseph. "Creemos que nuestros socios pueden apoyar a la policía nacional a resolver la situación", agregó.

La solicitud fue recibida pero no ha habido una decisión, según un familiar de un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato porque no está autorizado para discutir el asunto públicamente. El gobierno del presidente Joe Biden no ha dado hasta ahora indicios de que proporcionará asistencia militar.

Por ahora, el gobierno estadounidense sólo planea enviar agentes del FBI para ayudar a investigar un magnicidio que ha sumido a Haití, un país ya devastado por la pobreza y la violencia de las pandillas, en una batalla desestabilizadora por el poder y un estancamiento constitucional.

Haití también envió una carta a la Organización de las Naciones Unidas solicitando asistencia, dijo el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq. La carta pedía tropas y seguridad en instalaciones clave, según una fuente de la ONU que habló bajo condición de anonimato porque los detalles de la carta son privados.

El viernes, un grupo de legisladores declararon su lealtad a Joseph Lambert, presidente del desmantelado Senado de Haití, y lo reconocieron como presidente provisional, en un desafío directo a la autoridad del gobierno interino. También reconocieron como primer ministro a Ariel Henry, a quien Moïse designó como Premier un día antes de ser asesinado, pero que aún no había asumido el cargo ni formado un gobierno.

Joseph dijo que se sintió consternado porque algunos opositores han intentado aprovechar el homicidio de Moïse para hacerse de poder político.

Entre los arrestados se encuentran dos estadounidenses de origen haitiano, incluido uno que trabajó junto al actor Sean Penn después del devastador terremoto de 2010 en la nación.

AP

El finado Jovenel Moïse y su ahora viuda, Martine Moïse. AFP/H. Retamal

Viuda de Moïse pide continuar “la batalla”

Martine Moïse, viuda del presidente de Haití asesinado el miércoles, Jovenel Moïse, hizo sus primeras declaraciones públicas desde el ataque, en las que pidió a la gente de su país que no "pierda el rumbo".

Las palabras de Martine Moise llegan tres días después de que fuera trasladada en avión a un hospital de Miami para ser tratada de las graves heridas sufridas en la madrugada del miércoles.

"Estoy viva, gracias a Dios", dijo en un mensaje de audio en criollo publicado en su cuenta oficial de Twitter, y verificado como auténtico por el ministro de Cultura y Comunicaciones de Haití, Pradel Henriquez.

"En un abrir y cerrar de ojos, los mercenarios entraron en mi casa y acribillaron a mi marido a balazos... sin darle siquiera la oportunidad de decir una palabra", dijo.

"Estoy llorando, es cierto, pero no podemos dejar que el país se pierda", agregó. "No podemos dejar que su sangre... se haya derramado en vano".

AFP