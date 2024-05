El anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de que solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y tres dirigentes del movimiento palestino Hamás, por presuntos crímenes de guerra y contra la Humanidad, ha desatado un escándalo y las críticas desde Israel, Hamas y Estados Unidos, pero ¿puede Netanyahu ser detenido? ¿Qué pasa ahora?

En un comunicado emitido este lunes 20 de mayo, el fiscal Khan explicó que tramitó las órdenes de detención Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por "matar deliberadamente de hambre a civiles", "homicidio intencionado" y "exterminio y/o asesinato" en la Franja de Gaza.

"Los crímenes contra la Humanidad mencionados (…) forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en cumplimiento de la política de una organización. Según nuestras conclusiones, algunos de estos crímenes siguen cometiéndose", declaró Khan.

En cuanto a los líderes de Hamás, los cargos incluyen exterminio, asesinato, toma de rehenes, violación y tortura.

Una vez hecha la solicitud, corresponde a los jueces de la CPI determinar si hay pruebas suficientes para emitir órdenes de arresto. Este proceso puede tardar semanas, incluso meses.

¿Qué pasa si se emiten órdenes de detención?

Israel no es signatario del Estatuto de Roma que es la base de la Corte Penal Internacional y no reconoce la jurisdicción de la misma. Los territorios palestinos fueron admitidos como Estado miembro en 2015. La CPI alega tener jurisdicción sobre el caso justo porque los palestinos son signatarios.

Para poder llevar a cabo un juicio, el Estatuto señala claramente que el acusado no pude ser juzgado en ausencia. Eso significa que Netanyahu y los líderes de Hamas tendrían que ser detenidos y llevados a la sede del tribunal para poderlos enjuiciar.

La corte no tiene un órgano, o policía, que pueda llevar a cabo estas detenciones. Depende, más bien, de la acción de los Estados signatarios del Estatuto de Roma.

Hasta ahora, 124 países han firmado el Estatuto. Estados Unidos, aliado clave de Israel, no es uno de ellos. Tampoco Rusia, o China. Pero si se emiten órdenes de detención, significa que los países firmantes estarían obligados a detener a los acusados si pisan sus territorios.

Netanyahu, por tanto, no podría visitar ninguno de los países signatarios, so pena de ser arrestado. Un país no signatario podría, en teoría, arrestarlo a él o a los líderes de Hamas y entregarlo a la CPI si así lo decide. Nunca ha ocurrido algo así y, en cambio, países firmantes han evadido las detenciones de acusados de la CPI con distintos argumentos, por lo que una detención de Netanyahu parece poco probable.

CPI vs Estados Unidos

La decisión del fiscal de la CPI enfrenta a la Corte directamente con Estados Unidos, que había advertido que, si esta institución iba sobre Netanyahu, Washington iría sobre la Corte.

Estados Unidos calificó de "intolerable" la decisión de la CPI y dijo que Israel y Hamás no son comparables. "Rechazamos la equivalencia que hace el fiscal entre Israel y Hamas. Es vergonzoso" , dijo el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.

