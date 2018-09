Funcionarios de EU evaluaron golpe de Estado en Venezuela: medios

Funcionarios de la administración Trump se reunieron secretamente con militares venezolanos para discutir el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, pero finalmente decidieron no actuar, reportó este sábado el diario The New York Times.

Donald Trump ha sido duramente crítico con el régimen de izquierda de Maduro, mientras Venezuela se hunde en una crisis económica y humanitaria cada vez más grave que ha desatado violentas protestas y provocado una ola migratoria a países vecinos.

The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses anónimos y a un ex comandante militar venezolano que participó en las conversaciones secretas, dijo que los planes del golpe se estancaron.

Citó que la Casa Blanca se negó a proporcionar respuestas detalladas cuando se le preguntó sobre las conversaciones, pero enfatizó en la necesidad de "dialogar con todos los venezolanos que demuestren un deseo de democracia".

En Venezuela, el canciller Jorge Arreaza consideró que la revelación del Times ofrece "groseras evidencias" de las "conspiraciones" de Washington.

"Denunciamos ante el mundo los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. En los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas y groseras evidencias", escribió Arreaza en Twitter, y acompañó su mensaje con un enlace a la versión en español del artículo en la web del diario neoyorquino.

JM