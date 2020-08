Explosión en Beirut deja 27 muertos

La violenta explosión de este martes en el puerto de Beirut, Líbano, ha provocado al menos 27 muertos y dos mil 500 heridos, según estimaciones preliminares, anunciadas por el ministro de Salud, Hamad Hassan.

"Es una catástrofe en todos los sentidos", lamentó al ser interrogado por la televisión cuando visitaba un hospital de la capital. "Los hospitales de la capital están todos llenos de heridos", subrayó, antes de pedir que se trasladen a otros heridos a los centros hospitalarios de las afueras de la capital.

Un funcionario de protección civil en el lugar de la explosión dijo que sus hombres han llevado a decenas de personas a hospitales y que todavía había cuerpos al interior del puerto, muchos de los cuales estaban bajo los escombros.

De momento se desconoce la causa de la explosión.

El incidente fue impactante, incluso para una ciudad que ha sido golpeada por la guerra civil, ataques suicidas y el bombardeo israelí.

Decenas de ambulancias sacaron a los lesionados del área del puerto, en donde los heridos yacían en el piso. Los hospitales pidieron que la gente donara sangre.

El titular de la Cruz Roja Libanesa dijo a la televisora local que muchas personas resultaron con heridas superficiales debido a los vidrios rotos.

En videos grabados por residentes se ve un incendio en el puerto, que provocaba una enorme columna de humo, iluminada por destellos de lo que parecía ser pirotecnia. Estaciones locales de televisión reportaron que una bodega de fuegos pirotécnicos tuvo algo que ver.

Parece que el fuego se extendió a un edificio cercano, lo que provocó una explosión más grande que a su vez envió una nube de humo al aire y una onda sísmica sacudió la ciudad.

"Fue como una explosión nuclear", dijo Walid Abdo, un maestro de 43 años en el vecindario Gemayzeh, cerca de Beirut.

AP/H. Malla

Charbel Haj, quien trabaja en el puerto, dijo que comenzó como pequeñas explosiones de petardos, luego fue la gran explosión que lo hizo caer al piso. Su ropa estaba hecha jirones.

La explosión sucedió en momentos en que la economía de Líbano se desploma, afectada tanto por la crisis financiera como por el coronavirus. Muchas personas han perdido su empleo, mientras que el valor de sus ahorros se ha esfumado ya que la moneda se ha devaluado ante el dólar. El resultado ha llevado a muchos a la pobreza.

También sucede cuando crecen las tensiones entre el grupo armado libanés Hezbollah e Israel en la frontera sur libanesa.

Un funcionario del gobierno israelí dijo que Israel "no tuvo nada que ver" con la explosión. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir el asunto con los medios. Los funcionarios israelíes generalmente no comentan sobre "informes extranjeros".

IM