Ex asesor de Trump se declarará no culpable de cargos con tinte "político"

Roger Stone, amigo y ex asesor del presidente estadounidense Donald Trump, anunció el viernes que se declarará no culpable de cargos con tinte "político", tras ser inculpado en el marco de la pesquisa sobre la trama rusa que dirige el fiscal especial Robert Mueller.

"Me acusan erróneamente de falso testimonio (...) Me declararé no culpable de esos cargos", dijo al salir del tribunal federal de Fort Lauderdale, Florida, después de su arresto antes del amanecer y de su posterior liberación bajo fianza de 250 mil dólares

Sonriente y con polo de color azul, Stone, de 66 años, se refirió a sí mismo como "uno de los más viejos amigos de Trump" y subrayó que como presidente está haciendo un "gran trabajo".

"Creo que esta es una investigación motivada políticamente", añadió, asegurando que no testificará contra el presidente de EU.

Stone es el sexto ayudante de Trump acusado en la investigación de Mueller sobre la posible coordinación entre Rusia y la campaña de Trump y la 34 persona en su conjunto. La investigación ha puesto al desnudo múltiples contactos entre los asociados de Trump y Rusia durante la campaña y el período de transición y los esfuerzos de varios para ocultar esos contactos.

JB