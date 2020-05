La actriz mexicana Bárbara López está pasando por una racha muy importante en su carrera, luego del éxito que se anotó con “Amar a muerte”, la telenovela de donde se desató el fenómeno “Juliantina”, la actriz ahora goza de las mieles de la popularidad con el reciente estreno de “Desenfrenadas”, la nueva serie de Netflix que por estos días está en los primeros lugares de los contenidos más vistos de la plataforma.

Bárbara cuenta en entrevista que ha tenido la fortuna de ser parte de proyectos importantes que conectan con el público. En “Desenfrenadas” comparte créditos con Tessa Ia, Lucía Uribe y Coty Camacho, quienes interpretan a cuatro amigas que vivirán arrojadas experiencias y aventuras en un viaje que las pondrá al límite de sus emociones.

“Le ha ido súper bien a la serie, era de esperarse. Desde que me quedé en este proyecto fue una gran sorpresa, porque ya sabíamos que iba direccionado a tantos países y que iba a ser grande, bien hecho, con el corazón y con un gran mensaje”.

Recuerda Bárbara que cuando hizo el casting para este proyecto, justo estaba en “Amar a muerte” y que originalmente audicionó para el papel de “Marcela”, quien finalmente lo hace Coty. “Jessica Mas, quien hacía de mi mamá (en la telenovela), hizo el casting para esta serie, ella fue quien me avisó que estaban buscando a ‘Marcela’ y que probablemente yo lo podría hacer muy bien; yo feliz, esperé la llamada, fui al casting y cuando lo hice, me encantó el proyecto, pero sabía que el papel no era para mí”.

Luego, el destino la llevó a interpretar a “Rocío”, una joven estudiante de medicina que obtiene una beca internacional gracias a su talento y conocimiento, que está próxima a casarse y que justo el día que ofrece su discurso tras ser becada, se da cuenta que en realidad ese futuro no es lo que espera para ella: “Me puso triste pensar que no estaría en el proyecto, lo dejé ir, pero me llamaron para hacer otro personaje y no lo dudé; si me hubieran preguntado quien quería ser o me hubieran concedido un deseo (el papel de ‘Rocío’) hubiera sido, ha valido la pena”.

Sobre cómo abordó Bárbara a “Rocío”, señala que invariablemente los personajes que les toca construir a los actores, tienen algo de ellos mismos. “Hay una parte intrínseca de nosotros como humanos y como actores que inevitablemente les vamos a poner una parte de nosotros, no solo físicamente, también energéticamente, entre otras cosas. Y además hicimos un trabajo para entender a los personajes tanto en cursos como en pláticas con el director Diego Martínez”. Uno de esos ejercicios fue a través de los chakras.

Destaca Bárbara que con “Rocío” se da cuenta que así como le sucede al personaje, en algún momento de nuestras vidas, todos afrontamos ese momento en el que decidiremos hacer aquello en lo que nos dijeron que somos buenos, o romper con todo y cuestionarnos qué queremos de la vida.

“Lo vivimos constantemente, no solo una vez en nuestra vida, todo el tiempo tenemos que estar luchando con seguir opiniones, preguntarle a las personas de lo que piensan sobre nuestro futuro y lo que deberíamos hacer. Entonces, se me hace muy interesante ver cómo a veces le damos la responsabilidad a otras personas sobre algo que nos corresponde a nosotros, porque a veces creemos que quienes están afuera entienden mejor la situación”.

Para Bárbara la respuesta es más simple, que dejar que alguien más te diga lo que tienes que llevar acabo, es hacer lo que te mueve, “lo que te apasiona, lo que te dicta el corazón”.

Lo que viene

Bárbara se alista para el estreno de lo que será su primer protagónico en cine, la película “El mesero” del director Raúl Martínez, una comedia romántica donde comparte créditos con Vadhir Derbez. “Me emociona mucho porque es mi primer proyecto en cine, la verdad que le tengo mucho cariño y ahora mismo estamos ensayando para una obra de teatro que se llama ‘Animales de compañía’, estrena en abril, será una temporada de dos meses”, finaliza.

JL