Este es el país que prohibió para siempre las maletas con ruedas

Viajar es de las actividades favoritas de muchas personas en el mundo y es de las experiencias más increíbles, sobre todo cuando buscas, apartarte un poco de la rutina y buscar el mejor lugar para relajarte.

Ahora bien, uno de los elementos indispensables para todo viajero es el artículo en el que trasladarán todo su equipaje, es decir, la maleta.

Muchos suelen utilizar maletas con ruedas por la facilidad que permiten al momento de moverse de un sitio a otro, sin embargo, puede que este elemento deje de ser utilizado o al menos así será en una ciudad de Europa.

¿Qué país prohibió las maletas con ruedas?

Al parecer, la razón detrás de esta prohibición es el ruido que generan las ruedas al arrastrar las maletas por las calles, lo cual afecta tanto el ambiente sonoro de la ciudad como la calidad de vida de sus residentes.

Se trata de Dubrovnik, una ciudad costera situada en la región de Dalmacia, Croacia. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece una arquitectura única y monumentos impresionantes, lo que convierte a Dubrovnik en uno de los destinos turísticos más aclamados de Europa, especialmente durante el verano.

Tras recibir varias quejas de sus ciudadanos, el Ayuntamiento de esta ciudad ha decidido ir un paso más allá para velar por el bienestar de sus habitantes y ha tomado algunas medidas. La primera medida que se tomó fue reducir el número de cruceros que podían atracar a diario en el puerto, así como del número de cruceristas simultáneos.

Y más recientemente tomaron la decisión de prohibir el uso de maletas de ruedas por la contaminación acústica que provocan en Dubrovnik. Cabe resaltar que esto no significa que no puedas utilizar este tipo de maletas, simplemente que no pueden ser arrastradas por el suelo de esa zona de Croacia.

Lo anterior significa que los turistas que lleguen a esta ciudad, deberán cargar su maleta hasta su alojamiento o bien, utilizar el servicio de traslado de equipaje que algunos hoteles de la zona están ofreciendo a los viajeros.

Dicho servicio consiste en que los turistas dejan sus maletas antes de entrar en el casco antiguo, y el servicio de traslado se encarga de llevar el equipaje hasta el alojamiento.

Si entre tus planes está viajar específicamente a esta parte de Croacia, deberás tomar en cuenta este importante detalle para evitar cualquier tipo de problema en la zona.

Sigue al día con las noticias, únete a nuetsro canal de WhatsApp.

YC