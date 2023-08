Donald Trump fue acusado formalmente en una investigación del Departamento de Justicia por sus intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en los días previos al asalto al Capitolio de Estados Unidos (6 de enero de 2021) por parte de sus simpatizantes.

Los cargos incluyen asociación delictuosa para defraudar al Gobierno de Estados Unidos y manipulación de testigos.

El acta de acusación, que representa el tercer caso penal contra el ex presidente mientras busca volver a la Casa Blanca en 2024, se produce luego de una larga investigación federal sobre las gestiones de Trump y de sus aliados, para subvertir la transferencia pacífica del poder y mantenerlo en el cargo pese a una derrota decisiva ante Joe Biden.

Incluso en un año de problemas legales en rápida sucesión para Trump, el caso penal presentado ayer fue particularmente impactante por las acusaciones de que un ex mandatario arremetió contra los cimientos de la democracia en un intento desesperado, y eventualmente fallido, de aferrarse al poder.

Fiscales federales afirman que Donald Trump estaba “determinado a permanecer en el poder” en conspiraciones que atacaban una “función fundamental del Gobierno federal de Estados Unidos: el proceso nacional de recolectar, escrutar y certificar los resultados de la elección presidencial”.

Trump tiene programado comparecer mañana ante la jueza federal Tanya Chutkan.

El caso penal se produce mientras Trump lidera la contienda interna del Partido Republicano por la nominación presidencial. Sin duda el ex presidente y sus simpatizantes, e incluso algunos de sus rivales, le restarán importancia a la nueva acusación y la calificarán como otro simple proceso con fines políticos. Sin embargo, los cargos se derivan de una de las amenazas más graves a la democracia estadounidense en la historia moderna.

Los cargos se enfocan en los turbulentos dos meses posteriores a los comicios de 2020 en los que Trump se rehusó a aceptar su derrota y difundió mentiras de que le robaron la victoria. El caos tuvo como resultado el ataque al Capitolio federal el 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes de Trump irrumpieron en el recinto, atacaron a policías e interrumpieron el conteo legislativo de votos colegiados.

En el periodo entre las elecciones y la revuelta, Trump exhortó a funcionarios electorales locales a revertir los resultados de las votaciones en sus estados, presionó al vicepresidente Mike Pence para que suspendiera la certificación de votos del Colegio Electoral y afirmó falsamente que la elección le había sido robada, una noción que los jueces rechazaron en reiteradas ocasiones.

AP

Fiscal intentará que se haga un juicio rápido

El fiscal especial Jack Smith anunció ayer que intentará que se celebre un juicio rápido al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusado de cuatro cargos por el asalto al Capitolio de 2021, con el que se intentó revertir el resultado de las elecciones.

“Mi equipo buscará que se celebre un juicio rápido para que nuestras pruebas puedan ser presentadas ante un tribunal y juzgadas por un jurado de ciudadanos”, dijo el fiscal en una breve comparecencia ante la prensa.

Mientras tanto, agregó Smith, Trump “debe presumirse inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal”.

El fiscal advirtió además de que la investigación sobre otros individuos que participaron en el intento de revertir la voluntad popular continúa.

En su comparecencia, Smith leyó los cuatro delitos de los que se acusa a Trump y que figuran en un escrito de acusación de 45 páginas: conspiración para defraudar a EU, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos.

Smith dijo que el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de una turba de trumpistas que intentó frenar la ratificación de los resultados electorales fue “un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense”.

Denunció que dicho asalto “fue alimentado por mentiras de Trump, con el objetivo de obstruir las funciones de recuento y certificación de las elecciones presidenciales”.

Asimismo, agradeció el trabajo de los policías que defendieron el Capitolio, a quienes calificó de héroes y patriotas

“No sólo defendieron un edificio o las personas que había dentro. Arriesgaron sus vidas para defender quiénes somos como país y como pueblo”, remarcó.

EFE

Varios problemas

No es nuevo - Esta no es la única causa que afronta el ex mandatario, ya que en Florida afronta 40 cargos por el caso de los documentos clasificados hallados por el FBI en su mansión de Mar-a-Lago.

Abuso sexual - Una corte en Nueva York lo halló culpable en mayo de difamación y abuso sexual contra la escritora Jean Carroll, de 79 años. Carroll acusaba a Trump de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de los 90 y de difamarla cuando ella se decidió a hacer pública su denuncia en un libro que publicó en 2019.

Interferencia - A estos casos se suma una investigación en Georgia sobre los supuestos intentos del ex presidente de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en este estado. Ante un gran jurado especial, 75 personas han ofrecido su testimonio. Este jurado especial presentó en enero un informe, que permanece sellado, con recomendaciones de cargos por los que se puede imputar al ex mandatario y es posible que éstos sean dados a conocer en los próximos días.

CT