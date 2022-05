Estados Unidos anuncia que aliviará sanciones a Venezuela

Estados Unidos (EU) anunció un alivio limitado de las sanciones contra Venezuela, un gesto para promover una inminente reanudación del diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición apoyada por Washington.

Los cambios permitirán a Chevron Corp. negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano, indicaron dos altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos que hablaron bajo condición de anonimato porque no se ha hecho el anuncio formal.

Además, Carlos Erik Malpica Flores —ex ejecutivo de PDVSA y sobrino de la primera dama de Venezuela— será eliminado de una lista de sancionados.

La administración de Joe Biden informó de estas medidas con relación a Venezuela al día siguiente del levantamiento de una serie de restricciones a Cuba, dos países que, al igual que Nicaragua, EU califica de dictaduras.

Y aunque los funcionarios estadounidenses hablen de “coincidencias”, la aproximación de la IX Cumbre de las Américas, de la que Biden será anfitrión en junio en Los Ángeles, puede tener algo que ver.

La Casa Blanca no comunicó todavía la lista de invitados, pero el jefe de la diplomacia para las Américas, Brian Nichols, afirmó a principios de mes que no espera que Cuba, Nicaragua y Venezuela estén presentes por considerar que no respetan los preceptos democráticos.