Comienzan las primeras fricciones entre el presidente Donald Trump y la justicia en Estados Unidos. Y es que un juez federal bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del mandatario que buscaba poner fin a la garantía constitucional de ciudadanía por nacimiento sin importar el estatus migratorio de sus padres.

El juez John C. Coughenour falló en el caso presentado por los Estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregon, que argumentaron que la 14ta Enmienda y la jurisprudencia de la Corte Suprema consagraron el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Dichas Entidades no fueron los únicas en emprender la batalla legal. Es una de cinco demandas presentadas por 22 Estados y varias agrupaciones de inmigrantes en todo el país. Los litigios incluyen testimonios personales de varios fiscales generales que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, y nombran a mujeres embarazadas que temen que sus bebés no serán ciudadanos estadounidenses.

Firmada por Trump el mismo día en que tomó posesión, la orden está programada para entrar en vigor el 19 de febrero, misma que podría afectar a cientos de miles de personas nacidas en ese país, según una de las demandas.

En 2022, hubo aproximadamente 255 mil nacimientos de niños ciudadanos de madres que vivían ilegalmente en el país y unos 153 mil nacimientos de padres en la misma situación, según la demanda presentada por cuatro Estados en Seattle.

Estados Unidos está entre unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento La mayoría de las naciones que otorgan este derecho están en América, con México y Canadá entre ellas.

Las demandas argumentan que la Enmienda 14 a la Constitución garantiza la ciudadanía para las personas nacidas y naturalizadas en el país, y los Estados han estado interpretando la enmienda de esa manera durante un siglo.Ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, la enmienda dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción del mismo, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

La orden de Trump afirma que los hijos de no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y ordena a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía para los niños que no tienen al menos un padre que sea ciudadano.

La orden ejecutiva de Trump llevó a los fiscales generales a compartir sus conexiones personales con la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Por ejemplo, el fiscal general de Connecticut, William Tong, ciudadano estadounidense por derecho de nacimiento y el primer fiscal general chino-estadounidense elegido en la nación, dijo que la demanda era personal para él.

AP

“Fabriquen en Estados Unidos o paguen aranceles”

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó a las empresas globales a “fabricar en Estados Unidos” o “simplemente pagar aranceles”, esto durante su discurso en el Foro de Davos (Suiza), donde lejos de buscar calmar a los mercados, volvió a encender las alertas de una guerra de tarifas a nivel internacional.

“Si no fabrican su producto en Estados Unidos, lo cual es su derecho, entonces simplemente tendrán que pagar un arancel, de montos variables”, avisó Trump, que participó vía remota desde la Casa Blanca.

El mandatario, que se excusó por no estar presencialmente en Davos por la cercanía de su toma de posesión el pasado lunes, prometió a estas empresas “los impuestos más bajos en la Tierra” si deciden trasladar su producción a Estados Unidos.

“Mi mensaje a cada empresa en el mundo es muy simple: vengan a fabricar su producto en América, y les daremos entre los impuestos más bajos de cualquier nación en la Tierra. Los estamos bajando sustancialmente”.

Trump también dijo que los aranceles “dirigirán cientos de miles de millones de dólares, e incluso billones de dólares” a las arcas del Tesoro estadounidense.

EFE

Revelarán archivos sobre Kennedy y Luther King

Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva para desclasificar los archivos relacionados con los asesinatos del ex presidente John F. Kennedy, del ex fiscal general Robert F. Kennedy y del activista por los derechos civiles Martin Luther King Jr.

“Mucha gente la está esperando desde hace años, décadas. Todo se va a revelar”, dijo al firmar esa orden en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

La Casa Blanca colgó en su página web que las familias de los afectados y la población “merecen transparencia y verdad”: “A la nación le interesa difundir finalmente todos los registros relacionados con esos asesinatos sin demora”.

Ese documento señala que en los próximos 15 días el director nacional de inteligencia y la fiscalía deben presentar un plan relativo a la publicación de los archivos relacionados con JFK y en 45 días se debe hacer lo propio con los otros dos.

Los Archivos Nacionales ya habían liberado documentos, pero había otros retenidos por motivos de seguridad. La Casa Blanca apuntó en junio de 2023, bajo el mandato de Joe Biden (2021-2025), que los Archivos Nacionales ya habían hecho públicos el 99 % de sus registros.

“He determinado que la retención de información de los registros relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy no es coherente con el interés público y que la publicación de estos registros debería haberse hecho hace mucho tiempo”, apuntó Trump.

AP

Presiona a FED para bajar tasa

Donald Trump, espera que la Reserva Federal (Fed) le haga caso y baje los tipos “inmediatamente”, ya que dijo saber más que ese organismo al respecto.

“Con la caída de los precios del petróleo, exigiré que las tasas de interés bajen inmediatamente. De la misma manera, deberían estar cayendo en todo el mundo. Las tasas de interés deberían seguirnos”, sostuvo.

Preguntado si esperaba que le escucharan señaló que sí, y lo justificó alegando que “conoce las tasas de interés mucho mejor que ellos”.

“Y creo que lo sé ciertamente mucho más que quien está principalmente al cargo de tomar esa decisión. Me guío por ellos, pero si no estoy de acuerdo lo haré saber”, sostuvo.

La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, el órgano de la Fed encargado de la política monetaria, tendrá lugar el 28 y 29 de enero.

CT