Trudeau advierte que aranceles de Trump encarecerán productos para los estadounidenses

El primer ministro saliente de Canadá, Justin Trudeau, afirmó el jueves que los consumidores en Estados Unidos enfrentarán un aumento en los precios si el presidente Donald Trump decide imponer aranceles generalizados a los productos canadienses.

Ese mismo día, Trump declaró a los periodistas en el Despacho Oval que mantiene sus planes de implementar un arancel del 25 % a las importaciones de Canadá y México a partir del 1 de febrero. Anteriormente, el mandatario había amenazado con imponer nuevos aranceles a México, Canadá y China al asumir el cargo, aunque no se aplicaron desde el primer día.

Trudeau advirtió que, si Trump sigue adelante con su iniciativa, ya sea el 20 de enero, el 1 de febrero, el 15 de febrero, el 1 de abril o cualquier otra fecha, Canadá tomará medidas de represalia imponiendo aranceles, lo que resultará en un aumento de precios para los consumidores estadounidenses en casi todos los productos.

"No creemos que él quiera eso", comentó Trudeau a los periodistas en Ottawa.

Al apuntar al segundo socio comercial más grande de Estados Unidos después de México, Trump arriesga desestabilizar los mercados de automóviles, de madera y de petróleo, lo cual podría provocar rápidamente precios más altos para los consumidores.

La primera ministra de la provincia petrolera de Alberta, Danielle Smith, dijo que los estadounidenses de algunos estados podrían pagar más de un dólar por galón (3,7 litros) de gasolina si Trump impone aranceles sobre el petróleo canadiense.

A pesar de que Trump ha dicho en varias ocasiones que Estados Unidos no necesita a Canadá, casi una cuarta parte del petróleo que consume Estados Unidos al día proviene de Canadá.

El vecino del norte de Estados Unidos también tiene 34 minerales y metales críticos que Estados Unidos desea y también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio.

"Estados Unidos deberíamos trabajar aún más con Canadá en nuestra energía, en nuestros minerales críticos, en los bienes que necesitan para entregar el crecimiento económico que Donald Trump ha prometido", señaló Trudeau.

"Esa es nuestra primera opción. Si sigue adelante con los aranceles, estamos listos para responder de manera fuerte, pero de una manera... para averiguar cómo hacer que los jubilen lo antes posible".

Canadá está considerando imponer aranceles de represalia sobre el jugo de naranja, los inodoros y algunos productos de acero de Estados Unidos si Trump cumple su amenaza. Cuando el presidente estadounidense impuso aranceles más altos durante su primer mandato, Canadá anunció millas de millones de dólares en nuevos gravámenes en 2018 contra Estados Unidos en respuesta a los nuevos impuestos sobre el acero y el aluminio canadienses.

"Todo está sobre la mesa", apuntó Trudeau. "Será malo para Canadá, pero también será malo para los consumidores estadounidenses".

Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos.

Además, Trudeau comentó que Trump sigue preocupado por la frontera. El presidente estadounidense dijo a los periodistas en la Casa Blanca a principios de esta semana que, en su opinión, la cantidad de fentanilo que llega a través de Canadá y México es "masiva".

"Hemos destacado que menos del uno por ciento de las drogas ilegales que entran en Estados Unidos, y menos del uno por ciento de los migrantes que entran en Estados Unidos provienen de Canadá, pero aún así estamos invirtiendo más de 1.000 millones de dólares y estamos reforzando nuestra frontera", señaló Trudeau.

Trump sigue interpretando erróneamente el déficit comercial de Estados Unidos con Canadá —una nación rica en recursos naturales que proporciona a Estados Unidos productos básicos como el petróleo— como si fuera un subsidio. Trump afirma incorrectamente que Estados Unidos tiene un "déficit comercial de 200.000 millones de dólares".

"Ya no vamos a tener eso. No podemos hacer eso", dijo Trump en una aparición virtual en el Foro Económico Mundial. "Siempre pueden convertirse en un estado, y si son un estado, no tenemos déficit. No tendremos que imponer aranceles".

