Una fotografía tomada durante las protestas contra ICE en Los Ángeles muestra a un hombre encapuchado ondeando una bandera mexicana arriba de un auto; el gesto ha sido celebrado por algunos como símbolo de resistencia, mientras que otros lo consideran provocador y contraproducente.

En medio de las recientes manifestaciones en Los Ángeles contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una imagen se convirtió en el centro de atención: un manifestante enmascarado, montado arriba de un auto, ondeando una bandera de México.

La escena, captada por periodistas, rápidamente se viralizó en redes sociales. Para algunos, se trató de un acto de orgullo identitario y resistencia. Para otros, una provocación innecesaria que alimenta discursos conservadores en contra de la comunidad migrante.

El Departamento de Seguridad Nacional incluso compartió la imagen como ejemplo de la supuesta presencia de “extranjeros ilegales criminales” en California, usándola como argumento en su narrativa sobre seguridad nacional.

La imagen no tardó en provocar reacciones en figuras públicas mexicanas. El periodista Pascal Beltrán del Río criticó la utilización del símbolo por parte de autoridades estadounidenses para criminalizar a los migrantes. El periodista Leon Krauze destacó que portar una bandera mexicana en Los Ángeles no debe verse como un acto de confrontación. El periodista Ariel Moutsatsos sugirió, basándose en rasgos físicos, que podría no tratarse de un mexicano.

