Medios locales informan que Estados Unidos se está preparando ante la posibilidad de un significativo ataque por parte de Irán contra objetivos estadounidenses o israelíes en la región durante la próxima semana.

"Las fuerzas militares estadounidenses en la región han sido puestas en alerta máxima", informó el diario The New York Times.

Por su parte, el canal de noticias CNN indicó que "altos funcionarios estadounidenses creen actualmente que un ataque por parte de Irán es ´inevitable´ (...) Los dos gobiernos están trabajando frenéticamente para posicionarse de cara a lo que está por venir, ya que anticipan que el ataque de Irán podría desarrollarse de diferentes maneras y que tanto los activos como el personal de Estados Unidos e Israel corren el riesgo de ser atacados".

De acuerdo con el The New York Times, "dos funcionarios iraníes que pidieron no ser identificados porque no estaban autorizados a hablar públicamente dijeron que Irán había puesto a todas sus fuerzas armadas en alerta máxima y que se había tomado la decisión de que Irán debía responder directamente al ataque de Damasco para crear disuasión".

Hasan Nasrallah, líder del movimiento libanés Hezbolá, expresó el viernes que considera "inevitable" que Irán responda al bombardeo, que se atribuye a Israel, del consulado de Irán en Damasco, el cual resultó en la muerte de 16 personas, incluyendo dos generales.

"Estén seguros de que la respuesta de Irán al bombardeo de su consulado en Damasco será inevitable", afirmó en un discurso televisado el dirigente de este movimiento afín a Irán.

El ataque aéreo del lunes en la capital de Siria, dirigido contra un edificio consular adyacente a la embajada iraní, resultó en la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria, incluyendo dos generales.

Según Nasrallah, el ataque al consulado es "un punto de inflexión" en la guerra que desde hace casi seis meses enfrenta a Israel y al movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza.

