Se cumplieron los primeros 100 días del Gobierno de Donald Trump, quien implementó una política “más agresiva” para deportar a migrantes ilegales. Sin embargo, sus antecesores regresaron a más indocumentados a sus países.

Según el Instituto Nacional de Migración, entre el 20 de enero y el 29 de abril, Estados Unidos deportó a México a 33 mil 311 connacionales. Eso significa que, en promedio, la política migratoria se traduce en 333 mexicanos regresados al día, en promedio. En el comparativo, el Gobierno de Joe Biden deportó casi el doble: 619.

Para Eduardo González, profesor del Tecnológico de Monterrey, algo que incidió para que los números de Trump sean bajos fue que el endurecimiento del discurso tuvo un efecto disuasivo; es decir, las amenazas constantes, los despliegues militares y la política de tolerancia cero han frenado el flujo migratorio.

En paralelo, explica, las redadas tampoco están produciendo los resultados esperados. Hay menos población migrante sin documentos, las llamadas ciudades santuario limitan la acción de las autoridades federales y el presupuesto para detenciones y traslados no alcanza para operar a gran escala. “Las grandes cantidades de deportación de Biden y de Obama se daban en la frontera al momento del contacto, ya dentro de Estados Unidos, no a partir de las redadas. Hoy salen a una redada y encuentran pocos migrantes. Por otro lado, en la frontera, aunque han desplegado una gran cantidad de agentes, los migrantes no están llegando como antes”.

Hasta ahora, el presidente con el promedio más alto de migrantes devueltos es Barack Obama, quien en sus dos periodos presidenciales sostuvo una media de 989 deportaciones diarias, lo que le ganó el mote de “El deportador en jefe”.

González explicó además que México sigue jugando un papel clave en la contención, con más retenes, deportaciones propias y restricciones al tránsito.

