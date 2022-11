La efervescencia política en la Unión Americana se elevó al máximo luego de que Donald Trump se lanzó ayer por la noche a la carrera por la Casa Blanca. Lo hizo a su estilo, lanzando una campaña que promete ser implacable en el campo republicano, magullado y dividido por la decepción de las recientes elecciones intermedias en Estados Unidos (EU).

El ex presidente entregó ayer a las autoridades electorales estadounidenses los papeles para registrar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024, un paso oficial y quizás uno de los pocos convencionales que dará en su campaña.

El lanzamiento de su campaña celebrado ayer por la noche en el gran salón de su residencia de Mar-a-Lago en Florida, rodeado de banderas, con una muchedumbre que lo vitoreaba y frente a un micrófono sin que nadie le robara el protagonismo.

Las elecciones de 2024 en Estados Unidos serán el 5 de noviembre de ese año. Primero, entre invierno y primavera de ese año, el partido republicano y demócrata oficializarán a sus candidatos.

Probablemente el candidato del lado demócrata sea Joe Biden, quien derrotó a Trump en 2020, descalabro electoral que el magnate jamás ha reconocido.

Lo que tampoco nadie olvida es el estado en que el republicano dejó Washington aquel año, luego de que sus simpatizantes sumieron en caos la capital norteamericana y asaltaron el Capitolio.

Lejos de retirarse de la arena política, el empresario se dedicó estos años a incomodar a la administración de Biden y a reunir fondos para lo que está por venir.

El evento de ayer en Florida demostró que Trump ha cambiado poco en estos años y por el contrario, dejó varias “perlas”, con declaraciones rimbombantes y amenazadoras a sus oponentes: “Esta no será mi campaña, será nuestra campaña. Todos juntos. Porque la única fuerza lo suficientemente grande para vencer a la maquinaria corrupta es la de ustedes, los estadounidenses”, anotó.

El magnate anotó además que “el voto hispano (para los republicanos) ha sido sorprendente. Son grandes personas, muy emprendedores. Decían que yo no les gustaba, pero ellos entienden la frontera mejor que nadie. Quieren seguridad. Quieren todo lo que hemos hecho aquí en Florida”.

Pero el polémico político no va en “caballo de hacienda” a la candidatura, pues son numerosos los problemas legales del expresidente que amenazan su carrera de vuelta a la presidencia, entre ellos su papel en el ataque a la sede del Congreso de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, así como su gestión de los archivos de la Casa Blanca, entre otras.

"Me aseguraré de que Joe Biden no logre cuatro años más. Nuestro país no podría soportarlo"

Donald Trump, aspirante a la candidatura republicana

Los seguidores de Trump mantienen viva una de las promesas más polémicas del republicano: Un muro entre EU y México. AFP

Oponente potencial

DeSantis, ¿rival sorpresa?

Parte de los votantes conservadores apuestan por otro posible aspirante a la Casa Blanca: el gobernador de Florida Ron DeSantis, de 44 años.

La nueva estrella de la extrema derecha salió fortalecido de las elecciones de medio mandato y avisó que su lucha “apenas comienza”.



México y Biden, sus objetivos

Aunque el corazón del evento celebrado en Florida era el anuncio de que buscaría la candidatura republicana y eventualmente la presidencia, tal congregación de medios y simpatizantes le sirvieron a Trump para ir contra sus usuales enemigos: Joe Biden y México, aunque no se refirió directamente a nuestro país.

Trump declaró que “ahora tenemos un presidente (Joe Biden) que se queda dormido en las conferencias internacionales. Viaja y nos avergüenza. Nos tiene al borde de la guerra nuclear. Hace dos años ni siquiera se hablaba de guerra”.

Y para atizar más el fuego con las comparaciones, apuntó que “en dos años la administración de Biden ha destruido la economía. Nosotros vamos a reconstruirla y si lo recuerdan, lo hice dos veces: Antes del COVID y después. Lo haremos de nuevo”.

También prometió que dejará la “dependencia” que Estados Unidos ha desarrollado ante la economía de China y traerá a su país las empresas que lo hayan abandonado. Apuntó que es una vergüenza que la Unión Americana tenga que “rogar” por energía a otras naciones.

En relación con nuestro país, sin nombrarlo, señaló: “Nuestra frontera sur no es segura. Millones nos invaden. Pagaremos un gran precio por esta invasión. El crimen ha aumentado”.

CT