Estados Unidos (EU) anunció que está en conversaciones con otros Gobiernos para llegar a acuerdos de repatriación a los migrantes irregulares, tras las restricciones que ese país impuso para las solicitudes de asilo.

El anuncio se dio horas después que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que está buscando que Washington llegue a acuerdos para devolver a los migrantes a sus países de origen y no devolverlos a México.

El subsecretario de Seguridad Nacional estadounidense, Blas Nuñez-Neto, expresó en conferencia de prensa que Washington está en “discusiones constantes con Gobiernos en todo el hemisferio Este y Oeste para llegar a acuerdos de repatriación que nos permitan devolver a las personas que no tienen una base legal para quedarse en los Estados Unidos de la manera más acelerada posible”.

Nuñez-Neto aseguró las medidas van a permitir repatriar “de una manera muy acelerada a una proporción mucho más grande de las personas que estamos encontrando en la frontera, o a sus países o a México”.

En un intento por aplacar las preocupaciones que surgieron luego de los anuncios que realizó el presidente Joe Biden sobre las restricciones a los migrantes que soliciten asilo en la frontera Sur de Estados Unidos, el subsecretario afirmó que es “muy temprano para indicar qué está pasando”.

“Les puedo decir que no estamos viendo ningún flujo elevado en la frontera. Así que nos parece que las cosas están operando bastante bien”, añadió.

El Gobierno de Estados Unidos advirtió que la mayoría de los migrantes que intenten cruzar irregularmente la frontera con México no podrán solicitar ningún tipo de protección debido a las nuevas restricciones.

Luis Miranda, subsecretario adjunto de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmó que ya se está expulsando a quienes no califican para protección bajo “un estándar significativamente más alto” que el aplicado hasta ahora.

Agencias

Orden ejecutiva “pone en riesgo a miles”: HRW

La orden ejecutiva que el Gobierno de Joe Biden emitió el pasado martes para restringir de forma drástica el derecho de asilo en Estados Unidos (EU) “pone en riesgo a miles de personas”, además de ser contraria a las convenciones internacionales sobre derechos humanos y sobre los refugiados, denunció la organización Human Rights Watch (HRW).

La orden, recuerda HRW mediante un comunicado, equivale a cerrar la frontera a los solicitantes de asilo a partir de cierto número (dos mil 500 de media durante siete días) pese a que el artículo 31 de la Convención de Refugiados deja claro que toda persona tiene derecho a pedir protección en las zonas limítrofes.

La orden ejecutiva se ha decidido “concentrándose en cifras arbitrarias en lugar de en seres humanos e ignora el daño potencial a individuos, familias y niños que pueden ser obligados a regresar por la fuerza al peligro”, según dijo Vicki B. Gaubeca, directora asociada de políticas migratorias en EU en la organización.

Gaubeca señala además que es una política que replica las políticas anti-inmigración más duras del Gobierno de Donald Trump (2017-2021), “alimentando el temor contra los inmigrantes”.

EFE

Pide que deportados regresen “directo” a sus países

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), solicitó a Estados Unidos que retorne a los migrantes “directo” a sus países en vez de a México tras la nueva orden ejecutiva de Joe Biden que restringe las solicitudes de asilo y agiliza las deportaciones.

“Es que estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que, si ellos toman una decisión de deportar lo hagan directo, y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. ¿Por qué llegan a México?”, declaró el Mandatario.

López Obrador habló por teléfono el martes con Biden sobre su nueva orden, que permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de dos mil 500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.

“Nosotros no tenemos problemas, tratamos muy bien a los migrantes, a todos. ¿Pero por qué triangular? ¿Por qué no el acuerdo directo? Y así en otros casos. De todas formas nosotros cooperamos y ayudamos al presidente Biden”, comentó López Obrador, quien sostuvo que el incremento de las deportaciones no pone en aprietos a México.

El mandatario atribuyó las medidas migratorias en Estados Unidos a las elecciones presidenciales de noviembre, cuando Biden enfrentará de nuevo al ex mandatario Donald Trump, mientras la migración es la prioridad del electorado.

EFE

El mayor punto fronterizo de México, con muchos migrantes a la espera de resolver su estatus legal, teme una nueva crisis humanitaria. EFE

Suben los arrestos de traficantes o “coyotes”

La Administración de Joe Biden en Estados Unidos reivindicó ayer que han aumentado los arrestos y condenas de traficantes de migrantes que operan en México y en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) desde que en 2021 creó un organismo dedicado a luchar contra esta práctica.

Desde la creación del grupo Alpha, coordinado por el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional, los enjuiciamientos por tráfico de personas en Estados Unidos han aumentado 27% y los arrestos 25 por ciento.

“Estamos haciendo muy buen trabajo; nuestra tarea se centra en identificar a los líderes de las organizaciones de tráfico de personas”, explicó el codirector del grupo Alpha, James Hepburn.

Agencias

Abandonan cruce de Ciudad Juárez

Tras el anuncio de que Estados Unidos limitará el número de asilos otorgados a migrantes que ingresen irregularmente, los centenares de migrantes que esperaban para cruzar en la frontera entre Ciudad Juárez (Chihuahua) y El Paso (Texas), con temperaturas cercanas a los 40 grados, se retiraron para evitar problemas.

El pasado lunes, cientos de migrantes acampaban junto al río Bravo entre Ciudad Juárez y El Paso, haciendo recorridos de hasta 10 kilómetros buscando algún lugar menos vigilado para poder entrar a Estados Unidos. Sin embargo, justo al entrar ayer en vigor la nueva norma, todos habían desaparecido.

EFE

CT