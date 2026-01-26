La muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, abatido por agentes federales durante un operativo migratorio en Minneapolis, ha desatado una fuerte polémica en Estados Unidos, luego de que videos difundidos en redes sociales contradijeran la versión oficial sobre los hechos.

Pretti, ciudadano originario de Illinois, fue asesinado el sábado durante una redada encabezada por agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Mientras autoridades federales aseguraron que el hombre se acercó armado y actuó de forma violenta, grabaciones captadas por transeúntes muestran a Pretti con un teléfono celular en la mano, interponiéndose entre un agente y una mujer que estaba siendo rociada con gas pimienta.

Las imágenes, revisadas por medios internacionales, no muestran a Pretti blandiendo un arma en ningún momento previo al tiroteo. Pese a ello, funcionarios de alto nivel, incluida la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo calificaron públicamente como un “terrorista doméstico”, lo que provocó la indignación de su familia y de líderes políticos locales.

Pretti trabajaba en el Centro Médico para Veteranos de Minneapolis y era ampliamente reconocido por su trato empático con pacientes y familiares. Vecinos, colegas y familiares lo describen como una persona solidaria, comprometida con causas sociales y profundamente preocupada por la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Había participado en protestas pacíficas y no contaba con antecedentes penales.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, cuestionó duramente la actuación federal y exigió esclarecer los hechos, mientras que autoridades estatales denunciaron obstáculos para acceder a la escena del crimen y preservar evidencias. Un juez federal ordenó que no se destruya ni altere material relacionado con el caso.

La transferencia de los agentes involucrados fuera de Minneapolis, sin que se haya informado de suspensiones o sanciones, avivó las tensiones.

En medio de vigilias, protestas y llamados a una investigación independiente, la muerte de Pretti se ha convertido en un símbolo del choque entre las redadas migratorias federales y las demandas de rendición de cuentas.

