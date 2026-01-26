Una enorme tormenta invernal arrojó aguanieve, lluvia helada y nieve a lo largo del Sur de Estados Unidos y hasta Nueva Inglaterra, causando temperaturas gélidas y paralizando el tráfico aéreo y por carretera. Las ramas de los árboles y los cables de luz se rompieron por el peso del hielo, y alrededor de un millón de hogares y negocios en el Sureste se quedaron sin electricidad.

Se espera que el hielo y la nevada continúen hasta la tarde de hoy en gran parte del país, seguidos de temperaturas muy bajas, lo que provocará que los “impactos peligrosos en los viajes y la infraestructura” persistan durante varios días, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Se pronosticó nieve intensa desde el Valle de Ohio hasta el Noreste, al tiempo que una “acumulación catastrófica de hielo” amenaza con registrarse desde el Valle del Bajo Mississippi hasta el Atlántico Medio y el Sureste del país.

“Es una tormenta única en el sentido de que es muy extensa”, afirmó la meteoróloga Allison Santorelli, del Servicio Meteorológico Nacional. “Estaba afectando áreas desde Nuevo México y Texas hasta Nueva Inglaterra, así que estamos hablando de una extensión de unas dos mil millas (tres mil 200 kilómetros)”.

El presidente Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia para al menos una docena de estados para el sábado. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) alistó suministros, personal y equipos de búsqueda y rescate en varios estados, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Las comunidades cercanas a la frontera con Canadá ya han registrado temperaturas récord bajo cero, como Watertown que llegó a -37 grados Celsius y Copenhagen -45 °C, dijo.

Hasta la mañana de ayer, alrededor de 213 millones de personas estaban bajo algún tipo de advertencia de clima invernal, señaló Santorelli. El número de clientes sin electricidad se acercaba a un millón, según el sitio Poweroutage.us.

Tennessee fue el estado más afectado, con alrededor de 337 mil clientes sin servicio al mediodía de ayer, y Luisiana y Mississippi reportaron más de 100 mil clientes a sin luz. Decenas de miles de hogares y negocios estaban sin electricidad en Kentucky, Georgia, Alabama y Virginia Occidental.

Más de 11 mil vuelos ya habían sido cancelados ayer y otros 14 mil se habían retrasado. Los aeropuertos más afectados hasta ahora son los de Filadelfia, Washington, Baltimore, Carolina del Norte, Nueva York y Nueva Jersey.

En las áreas afectadas, las autoridades anunciaron que las clases se cancelarían o se llevarían a cabo de forma remota.

Las autoridades advierten que la tormenta podría afectar a hasta 240 millones de ciudadanos, mientras la lluvia helada y las acumulaciones de hielo amenazan nuevas interrupciones de electricidad a lo largo de la Costa Este.

AP

Algunas de las afectaciones de la tormenta invernal

213 millones de personas bajo alerta.

Dos mil millas de extensión de la tormenta.

Un millón de hogares y negocios sin electricidad.

11 mil vuelos cancelados.

14 mil vuelos retrasados.

6 personas rescatadas en Arkansas.

22 personas evacuadas en Arkansas.

5 personas fallecidas en Nueva York.

2 personas fallecidas por hipotermia en Luisiana.

Suman siete muertes, cinco de ellas en Nueva York

Al menos siete muertos -cinco de ellos en Nueva York- y 23 estados en estado de emergencia, desde el Sur hasta el Norte del país.

Una violenta ola de frío está poniendo de rodillas a Estados Unidos, con temperaturas que en algunas áreas alcanzan los -30 grados, hasta 40 grados por debajo de la media estacional.

“El frío extremo representa un peligro mortal, especialmente para los grupos más vulnerables”, afirmó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y en este momento no se reporta que las víctimas fueran personas sin hogar. Anteriormente, la Policía había confirmado el hallazgo de tres cuerpos en Manhattan y Brooklyn, con muertes vinculadas a las condiciones climáticas. Otras dos personas fallecieron por hipotermia en Luisiana, en el condado de Caddo.

El Universal

