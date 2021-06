España indulta a los líderes independentistas catalanes

El Gobierno español aprobó ayer los indultos a los nueve líderes separatistas catalanes encarcelados por el intento de secesión de 2017, una muy controvertida decisión con la que busca abrir “una nueva etapa” para acabar con el “enfrentamiento” en la región de Cataluña.

“Con esta medida de gracia, queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro, y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento”, expresó el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en una declaración luego del Consejo de Ministros que dio luz verde a los indultos.

Los nueve indultados, entre ellos varios exmiembros del Gobierno regional catalán de Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlamento regional y líderes de asociaciones separatistas, fueron condenados en octubre de 2019 a penas de cárcel de entre nueve y 13 años por su participación en el fracasado intento de independizarse de España.

La decisión debe cumplir todavía unos pasos administrativos, pero debería hacerse efectiva rápidamente.

Afirmando que no se espera que los independentistas renuncien a sus ideas o proyectos, Sánchez explicó que los indultos serán parciales, ya que se conmuta la pena pero no la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y están condicionados a que los beneficiados no cometan delitos graves en un tiempo determinado.

Los nueve beneficiarios del indulto son los exmiembros del gobierno regional catalán Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raúl Romeva, la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y los líderes asociativos Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.