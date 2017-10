España advierte que actuará si Cataluña declara independencia

El presidente del gobierno español Mariano Rajoy advirtió nuevamente el lunes que España no será dividida por una declaración de independencia de Cataluña y dijo que el gobierno está listo para responder a cualquier intento de autodeterminación.

El presidente catalán Carles Puigdemont planea comparecer en el Parlamento regional el martes por la tarde para debatir la situación política actual. Políticos secesionistas dijeron que se realizará una declaración de independencia durante la sesión, aunque algunos legisladores de la coalición de gobierno apuntaron que la medida sería “simbólica”.

Aun así, Rajoy fue explícito al advertir que el gobierno nacional en Madrid no tolerará tal declaración.

“Absolutamente no. España no se dividirá y se preservará la unidad nacional. Haré todo lo que la legislación me permita” para asegurar la unidad del país, dijo el presidente español al diario alemán Die Welt.

Las autoridades catalanas han prometido declarar la independencia después del referendo del 1 de octubre donde aseguran que la mayoría votó a favor de la separación. Tras el referendo han ocurrido varias protestas masivas por parte de catalanes furiosos por las acciones de fuerza de la policía al tratar de impedir la consulta. Más recientemente se han hecho manifestaciones en Cataluña y Madrid pidiendo la unidad de España.

“La credibilidad y la dignidad sugieren hacer la declaración de independencia ahora”, dijo el lunes Jordi Sánchez, jefe del grupo civil Asamblea Nacional Catalana.

Un legislador del partido catalán CUP dijo que los separatistas más radicales no aceptarán otra cosa que la declaración de independencia.

“Para mí queda claro que a quien represento no aceptará otro escenario”, dijo Benet Salellas.

Puigdemont no ha aclarado cuáles son sus intenciones.

Fotogalería: La manifestación masiva a favor de la unidad en España

La vicepresidenta del ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el gobierno estará listo para actuar si los líderes secesionistas catalanes siguen adelante y declaran la independencia de la región el martes como prometieron.

“Si declaran la independencia, habrá decisiones para restaurar la ley y la democracia”, declaró Sáenz en una entrevista con la radio COPE.

La funcionaria pidió además a los miembros del gobierno catalán que todavía tienen “respeto por la democracia y respeto a la libertad, que no se tiren al precipicio”.

En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos, solicitó apoyo a la policía nacional para resguardar la sede, cuya protección estaba hasta ahora en manos de la policía catalana (los Mossos d'Esquadra) y cuyos mandos responden al gobierno regional.

La solicitud de Barrientos señala que en caso de que se declare la independencia, aunque sea ilegal ante las leyes españolas, podría detonar la suspensión del sistema judicial y la expulsión de su presidente.

El domingo una protesta multitudinaria en Barcelona mostró la fortaleza de los que se oponen a la independencia y miles marcharon ondeando la bandera nacional que había estado ausente hasta ahora en el debate regional.

Coreaban “no se engañen, Cataluña es España” y clamaban que Puigdemont vaya a prisión por realizar el referendo.

Las autoridades catalanas dicen que 90% de los electores votaron por el “sí”, aunque sólo votó el 43% de los 5.3 millones de electores.