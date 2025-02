El día de hoy renunciaron 21 empleados federales debido a que se niegan a colaborar con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk. Señalan que el Departamento busca “desmantelar servicios públicos indispensables” a través de una carta de renuncia conjunta.

"Juramos servir al pueblo estadounidense y mantener nuestro juramento a la Constitución en las distintas administraciones presidenciales", escribieron los 21 empleados en una carta de renuncia conjunta, de la cual The Associated Press obtuvo una copia. "Sin embargo, ha quedado claro que ya no podemos honrar esos compromisos".

Además, los exempleados señalaron que las personas reclutadas por Musk son “ideólogos políticos” que no cuentan con las habilidades o la experiencia necesaria para realizar sus deberes.

La renuncia masiva incluye a ingenieros, científicos de datos y gerentes de producto del Servicio Digital de Estados Unidos (USDS, por sus siglas en inglés), establecido durante la administración del expresidente Barack Obama. Estas renuncias se suman a la serie de impugnaciones judiciales que han buscado frenar, detener o deshacer los esfuerzos por despedir o coaccionar a miles de trabajadores del gobierno a dejar sus empleos.

Todos ellos han desempeñado funciones de alto nivel en empresas tecnológicas como Google y Amazon. En su comunicado defienden que los cambios impulsados por el disruptivo DOGE de Musk no busca la mejora tecnológica gubernamental.

A principios de este mes, unos 40 empleados de la oficina fueron despedidos. Los despidos fueron un golpe devastador para la capacidad del gobierno de administrar y proteger su propia huella tecnológica, escribieron en el comunicado. El recorte inicial dejó una plantilla de alrededor de 65 empleados, de los cuales casi un tercio ha renunciado a través del comunicado mencionado. En el mensaje se señala a Musk constantemente.

"No utilizaremos nuestras habilidades como tecnólogos para poner en riesgo los sistemas gubernamentales fundamentales, exponer los datos sensibles de los estadounidenses o desmantelar servicios públicos críticos", escribieron. "No prestaremos nuestra experiencia para llevar a cabo o legitimar las acciones de DOGE" concluye el anuncio dirigido al Departamento que preside Elon Musk.

Con información de AP

Te puede interesar: Apple rechaza iniciativa de Donald Trump

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB