¿Cuánto tiempo va a durar la amistad entre los dos hombres más poderosos de Estados Unidos ? Uno tiene el poder ejecutivo siendo el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras que el otro, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, puede ser considerado como el capitalista con el poder de influencia más fuerte de todos . ¿Verdadera amistad o alianza de circunstancias?

Los dos hombres, a quienes les gusta la luz y la atención mediática, ¿Cuánto tiempo van a poder trabajar juntos antes de no soportarse más? Trump, como Musk, quiere ser los 'protagonistas', entonces esta pregunta política que nació al inicio del mes de enero, cuando Donald Trump ha sido investido oficialmente, queda al centro de todas las interrogaciones a propósito de la 'pareja' presidencial.

Para tratar de entender de dónde viene esta necesidad de luz en ambos hombres, tendríamos que estudiar el pasado de los dos políticos-empresarios .

Es en Sudáfrica, más precisamente en la ciudad de Pretoria, donde nació Elon Musk antes de adquirir la nacionalidad de Estados Unidos en 2002 . El millonario más rico del mundo, con más de 400.000 millones de dólares ---según el índice de Multimillonarios del periódico Bloomberg---, es el jefe de una galaxia de empresas impresionantes. Entre ellas, X (ex-Twitter) que compró por unos 44 mil millones de dólares, Tesla , la famosa compañía de vehículos eléctricos, o mismo SpaceX , que puede presumir de vender aparatos espaciales a la NASA y dar acceso a internet a varios millones de personas con sus satélites Starlink.

El paradojal que es que hoy Musk trabaja con Trump es que votó en 2016 durante las elecciones presidenciales para la candidata demócrata Hillary Clinton y más sorprendente para Joe Biden , en candidato opuesto a Trump, en 2020. Algunas personas piensan que Musk cambió radicalmente, dejando al progresista para el conservador por culpa de su sentimiento de injusticia en el estado de residencia de sus empresas. La California, dirigida por el demócrata Gavin Newsom, decretó varias leyes y regulaciones que impactan a Tesla y que Musk considera como injustas . Es por estas razones, que en 2021, el multimillonario decidió mudarse para el Estado muy republicano de Texas, más precisamente en Austin, la capital. Cada vez se mostró más en desacuerdo con el expresidente demócrata Biden , acusándolo de sostener a los sindicatos que reivindicaban derechos en su empresa de autos eléctricos.

El tema del cambio climático fue, por ejemplo, un dominio de grandes desacuerdos entre los dos hombres . En julio de 2022, Donald Trump calificó a Musk de "artista falso". A este intercambio de calificativos, el presidente estadounidense sugirió que Musk vino entre 2016 y 2020, durante el primer mandato del republicano, a pedir dinero y subsidios federales para, según Trump, "autos eléctricos que no conducen lo suficiente, autos sin conductor que chocan, o cohetes que no van a ninguna parte". Trump dijo mismo en su red Truth Social, que el empresario "podría haber dicho, 'arrodíllate y ruega', y él lo habría hecho" .

Cuando ahora los dos millonarios se sostienen en contra de intentos de los medios de comunicación de, según Donald Trump, "separar[los]" . Cuando hicieron, este martes, una entrevista juntos en la cadena oficiosamente republicana, Fox News Channel, ambos hombres insistieron en que se agradan mucho por sus apoyos mutuos y que mantendrán esta relación de amistad a pesar de todo.

En una nueva paradoja, Musk sostenía al inicio el candidato Ron DeSantis , adversario de Trump, durante las primarias del partido republicano. Los dos hombres políticos se odiaban casi, atacándose e insultándose por medios de comunicaciones diferentes. Ron DeSantis, gobernador del Estado de Florida, pudo contar con el apoyo inicial de Musk , que le ofreció un lugar para lanzar oficialmente su candidatura, una presentación en su red social X, presentación que tuvo que adaptar a varios problemas técnicos. Es tras su primer intento de asesinato que Musk se unió con el expresidente en puesto entre 2016 y 2020. De hecho, los dos empresarios se juntaron por primera vez en la residencia de Donald Trump a Mar-el-Lago, en Florida, para declarar oficialmente su apoyo a la candidatura "Make America Great Again" ("Hagamos grande a Estados Unidos otra vez" en español) en junio. Musk declaró al medio Hannity, tras su apoyo a Trump, "lo iba a hacer de todos modos, pero ese fue un evento precipitante" .

"Super PAC", el comité de acción política de Elon Musk, ha invertido más de 200 millones de dólares en la campaña electoral del candidato republicano. Este plan de financiamiento intervino después de haber asistido por primera vez, en octubre 2023, a un mitin de Donald Trump. Además, el millonario puso a disposición del expresidente, y candidato, su plataforma X para tratar de amplificar los mensajes y las ideas sostenidas por el campo republicano. El más grande problema con esta propaganda generalizada y no deseada por los usuarios de la red social.

Después de haber pasado la noche electoral juntos en la residencia personal de Donald Trump, Mar-a-Lago, prueba que Elon Musk hace "parte de la familia" para el presidente nuevamente elegido. Las numerosas fotos de esta noche, donde se pueden ver todos los miembros del clan Trump, Barron, el cinto hijo, Melania, la mujer del presidente, o Ivanka y Kai, hijas de Trump juntos a Elon Musk, muestran la proximidad entre los dos hombres .

Justo después de su victoria, el presidente estadounidense anunció oficialmente el puesto que iba a ocupar su nuevo mejor amigo, Musk, dentro de su administración. Tras varios anuncios, el propietario de X fue nombrado a cargo del DOGE , una nueva oficina que tiene como misión reducir drásticamente el gasto del gobierno federal. Junto a él, Musk puede contar, para realizar su trabajo, con Vivek Ramaswamy, ex precandidato del campo republicano.

Durante la famosa entrevista entre Sean Hannity, presentador emblemático de Fox News Channel, Donald Trump, se quedó un par de veces en retraso para dejar a Hannity la posibilidad de contar una narrativa instaurada por el partido demócrata y sus figures importantes como Nancy Pelosi o Chuck Schumer. La mayoría de los seguidores del Partido al Buro, y mismo una franja de los republicanos en el alma tienen una visión de Musk como un hombre no elegido, que no tiene ninguna sensibilidad y que buscaría solamente en estabilizar la sociedad civil occidental de Estados Unidos con los drásticos impuestos aplicados por el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). El aspecto teatral de la entrevista entre un periodista y un par de hombres que está compuesto del presidente de la primera potencia mundial y de su colaborador, hombre económicamente más poderoso del mundo, fue acentuada en varias ocasiones. El ejemplo más claro es cuando varias veces los dos políticos-empresarios terminaron mutualmente las frases del otro.

El objetivo primero del cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos, en dar todavía más poder a su amigo Musk, era ayudarlo a cumplir la promesa de campaña que hizo a sus electores , "romper el Estado Profundo" . Todas sus nominaciones, las más recientes, vienen a confirmar esta voluntad. Kash Patel fue nombrado este jueves 20 de febrero de 2025, por Trump, al puesto de director general del Federal Bureau of Investigation (Oficina Federal de Investigaciones en español). Este hombre conocido mediáticamente como defensor de la teoría del "Estado profundo" , dice luchar para su caída y su nombramiento como jefe del FBI es motivo suficiente para preocuparse por la objetividad de la agencia.

Musk, por su parte, cumpla también con este objetivo despidiendo a decenas de trabajadores federales, cerrando o al menos reduciendo el poder y el trabajo de las agencias federales y recortando el tamaño del gobierno. Uno de los ejemplos más llamativos es el cierre por parte del magnate del automóvil de la USAID (Agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional en español), la mayor agencia de desarrollo y ayuda humanitaria del mundo.

Según Elon Musk, "hay una vasta burocracia federal que se opone implacablemente al presidente" y agregó que de su punto de vista "lo que estam[an] viendo [los estadounidenses] aquí es una especie de agitación de la burocracia mientras tratamos de restaurar la democracia y la voluntad del pueblo" . Sin embargo, se puede cuestionar el carácter altruista del empresario, porque desde su llegada al puesto de presidente, Trump firmó varios contratos gubernamentales muy lucrativos para las compañías de Musk como Tesla o SpaceX. Esos contratos con el Departamento de Defensa, la NASA y muchas otras agencias y entidades federales, ofrecen al hombre más rico del mundo varios beneficios fiscales y subsidios a largo de los años .

Al nivel jurídico también es muy interesante para el señor Musk. De hecho, la Administración del nuevo presidente elegido, Donald Trump, podría aliviar mucha de la presión que impone las varias regulaciones . Las investigaciones sobre los accidentes de los vehículos parcialmente automatizados de la empresa Tesla son una fuente de múltiples problemas jurídicos para Musk, entonces tener como mejor aliado y amigo al presidente de la primera potencia al nivel internacional podría ayudarlo mucho. Al mismo tiempo, la investigación al nivel penal sobre la responsabilidad del empresario y Tesla en haber exagerado las capacidades de conducción autónoma de sus autos podrían también ser anulada después de que Pam Bondi, aliada de Trump y por extensión de Musk fue nombrada a la dirección del departamento que empezó los procedimientos judiciales, el departamento de Justicia .

Entonces, mismo si Musk insistió en que "nunca le h[a] pedido nada al presidente, jamás", las varias pruebas de conflictos de intereses demuestran que seguramente que el empresario millonario ha pedido ventajas a Trump . Además, mismo si el presidente estadounidense aseguro al pueblo en múltiples ocasiones que el propietario de SpaceX "no estará involucrado" en áreas donde sus esfuerzos gubernamentales y preocupaciones empresariales se superpongan, las preocupaciones de los opositores al gobierno MAGA son legítimas al mirar los lazos entre el representante del poder económico y su homólogo al nivel ejecutivo.

Incongruente con lo que se acaba de decir, la historia de Trump podría mostrar cómo es muy probable que esta amistad acabe mal . El propio señor Trump dijo que no conocía a Musk hasta poco e indicó: "Lo conocía un poco a través de la Casa Blanca originalmente" pero antes de esto, no eran tan amigos, podríamos mismo decir que no se conocían.

Mismo, si ambos hombres dicen de manera segura que nunca se darán la espalda , el pasado demuestra que los que fueron los más cercanos del cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos terminan por ser las personas que reciben las críticas más feroces.

Esta lista no es exhaustiva de todos los casos en los cuales varios antiguos amigos de Donald Trump lo denunciaron:

- Bill Bart, que estaba en puesto de fiscal general, negó las mentiras del republicano sobre los potenciales fraudes que habrían permitido a Biden ganar las elecciones presidenciales de 2020. Este mismo Bart declaró, antes de que gane Trump en 2024, que nunca más el candidato MAGA "debería estar en ningún lugar cerca del Despacho Oval" .

- Mike Pence, el famoso exvicepresidente de Trump durante su primer mandato, declaró que el expresidente había puesto a su familia en peligro con el asalto del 6 de enero de 2021 , cuando el demócrata Joe Biden fue elegido como presidente. Además, el antiguo amigo de Trump, testificó haber recibido presión por parte de Trump para violar la Constitución estadunidense .

- Michael Cohen, que trabajó como abogado de Donald Trump durante años, hizo un testimonio contra su ex cliente en un caso de un pago a cambio de silencio . En su declaración delante de los miembros del comité de la Cámara de Representantes en 2019: "Las personas que siguen al señor Trump, como lo hice yo ciegamente, van a sufrir las mismas consecuencias que estoy sufriendo".

Estos casos representan un porcentaje mínimo de todas las veces donde Trump tomó su venganza en contra de las personas que considera como traicioneras. Más recientemente, el presidente de la primera potencia mundial minimizó los riesgos de seguridad de varios exfuncionarios de alto rango, sobre todo miembros de su primer gobierno, como el ex secretario de Estado Mike Pompeo y John Kelly, el ex jefe de despacho de la Casa Blanca . Estas personas vieron sus protecciones por parte del Servicio Secreto acabarse de la noche a la mañana, cuando Trump asuma el poder el 6 de enero de 2025.

Donald Trump demostró también un par de veces que no le gustaba ser eclipsado. Musk, que busca la luz, podría ser un obstáculo a los deseos de Trump de ser al centro de todas las atenciones mediáticas. La respuesta que hizo cuando fue entrevistado sobre la portada de la revista Time en la que aparece Musk detrás del escritorio Resolute en el Despacho Oval, Trump se burló del diario diciendo "¿La revista Time todavía existe?". Esta respuesta salida del orgullo de un hombre a quien no le gusta ser en segundo plan, demuestra las fallas que podrían aparecer y crecer entre los dos hombres que por ahora se muestran como los mejores amigos del mundo.

Al contrario, varios ejemplos nos muestran que con las personas que considera como fiable y que percibe como que han estado a su lado, Trump puede también ser muy leal:

- Walt Nauta, antiguo mayordomo de Donald Trump, está trabajando nuevamente en la Casa Blanca después de haber sido acusado junto a su jefe en un caso de documentos clasificados .

- Peter Navarro, antiguo colaborador de la Casa Blanca que fue a la cárcel por haber participado al asalto del Capitolio federal el 6 de enero de 2021, trabaja de nuevo en el Despacho Oval para ayudar a la elaboración de la política comercial de Estados Unidos.

- Trump ofreció también, según él, "alrededor de diez trabajos" a sus ex asesores de seguridad nacional, Mike Flynn, que el presidente indultó tras declararse culpable de mentir al FBI .

Entonces, todas las adulaciones que se mandaron los dos políticos-empresarios que pudimos escuchar durante la entrevista con Hannity como cuando Musk dijo "quiero al presidente, solo quiero dejarlo claro", pueden ser la prueba de una amistad fuerte . Pero, sin embargo, podemos quedar escépticos sobre cuánto tiempo durará eso .

Los dos hombres podrían quedar mejores amigos durante los cuatro años de mandato de Trump, hasta 2028, o podrían terminar par odiarse y entorpecerse mutuamente en el caso de que uno de los dos tomaría demasiada luz oscureciendo al otro.

