Elecciones USA 2020: Analistas ven complicado que Trump consiga triunfo en la Corte

Aunque existe el precedente de la elección del año 2000 donde un proceso legal post-electoral dio la presidencia de Estados Unidos George W. Bush, expertos consideran que en este 2020 las argucias del presidente Donald Trump no prosperarán en los procesos jurídicos después de la elección.

En el foro titulado "La elección en EU y su significado" convocado por Periódicos Asociados en Red, se analizó el momento actual en el que el actual presidente quien busca la reelección ha descalificado el proceso con acusaciones de fraude.

Julia Preston, ex corresponsal de The New York Times y ganadora del premio Pulitzer, anticipa que sí habrá algunos recuentos en estados como Wisconsin y Georgia, donde el márgen entre ambos candidatos es pequeño y sí puede cambiar el resultado, sin embargo a nivel nacional no ve un conflicto que pueda revertir las tendencias de la elección que favorecen al demócrata Joe Biden.

"El presidente (Trump) puede alargar bastante el proceso con todos estos litigios, pero hasta el momento no hay una oleada de acusaciones d elas autoridades estatales que señalen un fraude masivo que puedan afectar realmente la elección", dijo la periodista que actualmente colabora con The Marshall Project.

Sergio García Ríos, académico de Cornell University y jefe de encuestas de Univisión, rememora que en el año 2000 el equipo de Bush tomó la decisión de enfocarse en Florida para el proceso en la Corte y les resultó porque consiguieron el triunfo, sin embargo Donald Trump tiene un argumento que "en todos lados está mal la elección y en este momento no puede alegar que todo está mal".

Lila Abed, consultora internacional del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) coincide en la lectura y asegura que en este momento Trump quiere hacer "muchas Floridas" para defender sus aspiraciones de quedarse en el poder.

"Trump siempre supo que iba a perder el voto popular, igual que en 2016", dice Abed, por tal motivo su estrategia actual se basa en "normalizar la idea de un fraude electoral para iniciar la guerra legal en algunos "estados bisagra" en donde los republicanos tienen mayoría en legislaturas locales para que si llega a la Suprema Corte tenga un fallo favorable", explica la analista.

Las fechas clave de la disputa post-electoral en Estados Unidos

Hazel Blackmore, directora ejecutiva de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (Comexus), explica cuáles son las fechas importantes para observar en las posibles disputas rumbo a la designación del próximo habitante de la Casa Blanca.

La primera fecha importante es el 8 de diciembre, cuando las Cortes (pueden ser estatales o federales locales) tienen límite para decidir sobre la validez de la elección en cada uno de los estados.

Después de eso, la Constitución de Estados Unidos establece que el segundo miércoles de diciembre (que este año cae el 14 de diciembre), el Colegio Electoral debe reunirse para votar la validez de la elección.

Tras esto, el 6 de enero de 2021, deberá ocurrir la certificación de dicha votación del Colegio Electoral por parte del nuevo Congreso de Estados Unidos que toma posesión el 3 de enero de 2021.Ante el escenario de impugnaciones y los procesos en las Cortes, Blackmore asevera: "Las declaraciones infundadas de fraude del presidente Trump, van a hacer pensar dos veces a los jueces si van a aceptar todas estas demandas".