El presidente Trump no tiene tiene principios, dice su hermana Maryanne

Maryanne Trump Barry, la hermana del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que "no tiene principios" y lamenta su "falta de preparación" para el cargo, según unas grabaciones secretas obtenidas por el diario The Washington Post y reveladas esta madrugada.

"Todo lo que quiere es apelar a su base. No tiene principios. Ninguno. Ninguno", señala Trump Barry, de 83 años y ya jubilada como jueza federal.

Las grabaciones fueron realizadas por Mary L. Trump, sobrina del presidente, quien recientemente ha publicado un libro "Too Much and Never Enough" (Demasiado y nunca suficiente) en el que carga duramente contra el mandatario y le acusa de tener problemas psicológicos.

"Estoy hablando con demasiada soltura, pero ya sabes. El cambio de relatos. La falta de preparación. Las mentiras. Vaya mierda", agrega la exjueza federal, de acuerdo a los audios divulgados por el diario.

"Es la falsedad de todo ello. La falsedad y la crueldad. Donald es cruel", recalcó en referencia a la política de separación de los niños de familias inmigrantes que trataban de cruzar la frontera, una práctica que la Administración tuvo que suspender por las críticas que suscitó.

Desde la Casa Blanca la respuesta no se hizo esperar y emitió un comunicado firmado por el mandatario.

"Todos los días sale algo nuevo, ¿a quien le importa? Echo de menos a mi hermano, y continuaré trabajando duro por el pueblo estadounidense. No todo el mundo está de acuerdo, pero el resultado es obvio. Nuestro país será pronto más fuerte que nunca", subrayó el mandatario, que buscará la reelección en las elecciones presidenciales del 3 noviembre frente a su rival demócrata Joe Biden.

Trump, de 74 años, celebró este viernes en la Casa Blanca el funeral por su hermano menor, Robert, fallecido el 15 de agosto en Nueva York, y a quien el presidente describió como su "mejor amigo".

Según un amigo de la familia Trump que habló con el diario The New York Times bajo condición de anonimato, Robert había sufrido hemorragias cerebrales recientemente como consecuencia de una caída, y en las últimas semanas su salud se deterioró hasta el punto de que ya no podía hablar por teléfono.

IM