En los primeros días de noviembre, México y Estados Unidos anunciarán acuerdos en materia de seguridad, combate al fentanilo, migración y comercio, informó el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano.

Los convenios, resultado de 90 días de negociaciones con la Casa Blanca, serán presentados por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Se prevé que se concreten entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), del 31 de octubre al 1 de noviembre en Gyeongju, Corea del Sur.

Durante el Global Investors Symposium del Milken Institute, Gutiérrez Romano afirmó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanza positivamente. “Hemos progresado en seguridad, frontera, fentanilo y protección del tratado comercial”, dijo.

Agregó que el diálogo con Canadá y Estados Unidos es constante y que los tres países mantienen su compromiso con el acuerdo trilateral. “No se trata de quejas ni barreras comerciales, sino de mejorar procesos y homologar criterios tecnológicos”, explicó.

