El papa sobre Afganistán: "No se tuvieron en cuenta todas las eventualidades"

El papa Francisco afirmó que sobre la salida de las tropas estadounidenses y sus aliados de la OTAN de Afganistán "no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades", en una entrevista concedida a la radio española COPE y que se emitirá el próximo miércoles.

En un nuevo breve extracto de la entrevista que se anticipó hoy se le pregunta sobre la situación en Afganistán tras la llegada de los talibanes y si la población ha sido "dejada a su suerte" a lo que Francisco contesta: "Por lo que se ve aquí no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades".

A la pregunta si el Vaticano puede mover a sus diplomáticos para intentar que no haya represalias entre la población con la llegada de los talibanes, el papa asegura: "Sí, y de hecho estoy seguro de que la Secretaría de Estado lo está haciendo".

Francisco hasta ahora ha realizado dos llamamientos tras el rezo dominical del ángelus sobre Afganistán y en el último, del 29 de agosto, expresó su preocupación por la situación en el país y pidió" que se continúe asistiendo a los más necesitados.

Mostró su deseo también de que "el diálogo y solidaridad consiga una convivencia pacífica en el país" y a los cristianos insto a "intensificar la oración y practicar el ayuno".

"Sigo con gran preocupación la situación en Afganistán y comparto el sufrimiento de los que lloran por las personas que han perdido la vida en los ataques suicidas del pasado jueves y los que buscan ayuda y protección", dijo Francisco al concluir desde la plaza de San Pedro el rezo dominical del ángelus. Con anterioridad, el 15 de agosto, el pontífice también volvió a pedir que se abra un dialogo para que la población pueda volver a vivir en paz.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MQ