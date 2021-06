El fiscal de Trump tilda de “sandeces” acusaciones de fraude

El ex fiscal general de Estados Unidos (EU), William Barr, que ocupó el puesto entre febrero de 2019 y diciembre de 2020 durante el mandato del ex presidente Donald Trump, calificó de “sandeces” las acusaciones del ahora exmandatario de que hubo un fraude electoral en los comicios de 2020.

Así lo revela el libro “Betrayal”, escrito por el corresponsal jefe de ABC News, Jonathan Karl, que se publicará en noviembre y del que la revista The Atlantic publicó un extracto ayer.

En el texto, que se basa en una serie de entrevistas con el ex fiscal general y sus asistentes, se describe cómo Barr rompió con Trump tras las elecciones presidenciales de noviembre pasado, que ganó el demócrata Joe Biden. El magnate no reconoció la victoria del demócrata y alegó que se había producido fraude electoral sin aportar pruebas.

Barr que en aquel momento se vio en la disyuntiva de “tomarlo o dejarlo” a la hora de justificar su decisión de dar el visto bueno a investigaciones sobre esas alegaciones de fraude, que incluyeron pesquisas extraoficiales que llevó a cabo él mismo.

“Si había pruebas de fraude, no tenía motivos para contenerlas (las investigaciones), pero mis sospechosas todo el tiempo fueron que no había nada. Todo eran sandeces”, indicó.

Barr también afirmó que las acusaciones de Trump y sus colabores de que las máquinas de conteo de sufragios habían sido trucadas para alterar el sentido del voto en favor de Biden no son ciertas.

JL