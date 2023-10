Por unas obras de teatro y una prosa que "dan voz a lo indescriptible", el escritor noruego Jon Fosse fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura 2023.

"En el lenguaje y la naturaleza de su origen noruego" su obra está enraizada, dijo Anders Olsson, presidente del comité que otorga el Premio.

"Me sorprendió que me llamaran, pero al mismo tiempo no. Los últimos 10 años me he preparado con cautela para la posibilidad de que esto ocurriera", dijo Fosse, de 64 años, a la televisora pública noruega NRK.

Es uno de los dramaturgos más representativos de su país. Ha escrito alrededor de 40 obras, además de novelas, cuentos, libros infantiles, poesía y ensayos.

Fosse es el cuarto noruego en alzarse con el Nobel, después de Bjornstjerne Bjornson (1903), Knut Hamsun (1920) y Sigrid Undset (1928).

El año pasado, la Academia reconoció a la escritora francesa Annie Ernaux por la "valentía y agudeza clínica" de sus libros, basados en sus orígenes en un pequeño pueblo de Normandía, una región del noroeste de Francia.

Aún quedan por anunciar los galardones de la paz y economía, en un proceso que concluye el próximo 9 de octubre.

MV