EUA podría sancionar a quienes venden armas a cárteles mexicanos

El Gobierno de los Estados Unidos deberá analizar si emite sanciones o congela activos a las empresas que venden armas a los grupos del crimen organizado en México, luego que el Departamento de Estado de aquella nación confirmara la declaratoria como grupos terroristas a estas bandas.

Enrique Aguirre, académico del ITESO, indica que, al ser declarados como grupos terroristas podrían sancionar y congelar algunos activos: "Puede haber sanciones y congelamientos de activos de las empresas que venden armas".

Arturo Santa Cruz Díaz Santana, director del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara, dejó en claro que el gobierno estadounidense sí podría hacerlo, ya que las empresas, al ser "colaboradoras" de los grupos, estarían incurriendo en delitos.

"Lo más probable que al lobby de las armas el Gobierno de Estados Unidos no les haga nada porque son una máquina de hacer dinero e ideológicamente están identificados", dijo el académico.

Santa Cruz Díaz consideró que la medida abre la puerta para que haya mayor actividad de los estadounidenses en suelo mexicano:

"Hemos estado viendo el incremento en la vigilancia por parte de aeronaves tripuladas y no tripuladas por parte de Estados Unidos, los drones que ya están volando en territorio mexicano, no me parece tan descabellado que en un momento dado sí pudiera haber un ataque a algún laboratorio por un grupo de narcotraficantes".

Reconocen los académicos la posibilidad de que los posibles ataques de fuerzas estadounidenses a grupos del crimen organizado en México pudiera tener daños colaterales.

