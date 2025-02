Lagos de Moreno, Encarnación de Diaz, Villa Hidalgo y Teocaltiche comparten dos condiciones: los cuatro tienen límite con el Estado de Aguascalientes y por los cuatro pasan carreteras, libres o de cuota, que conectan al Estado de Guanajuato con Aguascalientes. Por una cuestión estrictamente geográfica se convirtieron en un punto estratégico para los grupos de crimen organizado que se han estado peleando esta zona desde hace seis años. Primero fueron los desplazados por la violencia en comunidades de Encarnación y Teocaltiche. Posteriormente tuvimos la crisis de desapariciones en Lagos de Moreno, con videos incluidos. Enfrentamientos entre grupos del crimen organizado con vehículos de blindaje casero y policías municipales e incluso ataques a la Guardia Nacional en las carreteras de la zona. Al menos cinco eventos distintos en los que se encontraron cadáveres a la vera de caminos y carreteras en 2024. La semana pasada el secuestro de la familia del alcalde de Villa Hidalgo y la posterior renuncia del comandante de la Policía municipal. Entre lunes y martes el secuestro de ocho policías y un chofer y, de comprobarse lo que todos tememos, el asesinato de al menos cuatro de ellos.

¿Por qué, si tenemos indicios de esta descomposición desde hace al menos cinco años, los gobiernos estatal y federal no hicieron absolutamente nada? Cuesta trabajo creer -y da pavor pensarlo- que los gobiernos no puedan o no quieran actuar, que las policías, las fiscalías y la Guardia Nacional juntas y coordinadas, como dicen estar, no puedan frente a grupos de control territorial como los que ocupan esta zona de Jalisco.

Los asesinos, presuntamente del cártel Nueva Generación, señalaron a los policías a través de narcomantas de trabajar para el grupo contrario, en este el caso de Sinaloa, y circularon videos donde supuestamente reconocen incluso trabajar haciendo explosivos para ese grupo delictivo. Nada está probado e, incluso si fuera el caso, eso no justifica ni el secuestro ni el asesinato. Sin embargo, sí queda la duda de cuántas policías municipales están en manos del crimen organizado. Hemos comentado aquí que, en 2018, extraoficialmente el CNI, entonces llamado Cisen, calculaba que eran 60 de las 125 en 2018. No existen datos oficiales al respecto, lo que podemos saber es que de entonces para acá se han intervenido y desarmado al menos 20 policías municipales, entre ellas, ojo, la misma de Teocaltiche en septiembre de 2020.

Hay una batalla por el control de los municipios limítrofes en los Altos de Jalisco. El Gobierno federal y el estatal no puede quedarse como meros observadores esperando a ver quién gana, como dijo el general Leana en Sinaloa.

