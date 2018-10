EU arresta a 10 terroristas al día en frontera: Mike Pence

El vicepresidente Mike Pence, defendió los comentarios del presidente estadunidense Donald Trump sobre la presencia de personas de Medio Oriente en la caravana de migrantes, asegurando que Estados Unidos arrestó a 10 sospechosos de terrorismo al día en su frontera sur.

En un foro público organizado por el diario The Washington Post, Pence sostuvo que es "inconcebible" que no haya ninguna persona que no sea de descendencia del Medio Oriente entre los alrededor de siete mil miembros de la caravana de migrantes que salió desde Honduras.

"El pasado año fiscal arrestamos a más de 10 terroristas o sospechosos de terrorismo por día en nuestra frontera sur, de países que son referidos como 'Que no son de México' (Other Than México-OTM), de la región del Medio Oriente", aseguró.

En los últimos días, el presidente Trump insistió, sin ofrecer evidencias, que "personas del Medio Oriente", así como criminales y miembros de la pandilla MS-13, viajan entre la caravana de migrantes que se encamina a Estados Unidos desde Honduras.

Trump refrendó la víspera que enviará a la frontera con México tantas tropas del ejército "como sea necesario" para detener a la caravana de migrantes centroamericanos.

Asimismo, reiteró su amenaza con terminar o recortar sustancialmente la ayuda que entrega Estados Unidos a Honduras, Guatemala y El Salvador argumentando que sus gobiernos no fueron capaces de detener a la caravana y calificó la situación como una "emergencia nacional".

Estados Unidos comprometió 2.6 millones de dólares a la región desde el año fiscal 2015.

Durante el foro, Pence sostuvo que lo que ocurre en el sur de la frontera de Estados Unidos es una "crisis" y reiteró que la administración Trump no permitirá que migrantes violen la soberanía estaduonidense.

"Estamos trabajando muy de cerca con México y vamos a hacer todo lo posible para evitar que esta caravana venga al norte y viole nuestra frontera", reiteró el vicepresidente.

GC