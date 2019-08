Donald Trump visitará El Paso; habitantes rechazan la estancia

La Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, arribará hoy a la ciudad de El Paso, que se encuentra inmersa en un duelo tras el atentado del pasado sábado.

Trump se trasladará, posiblemente, a los hospitales Del Sol y Universitario, donde se encuentran internadas las víctimas del atentado.

No se prevé que el mandatario visite el memorial que han erigido de manera improvisada los habitantes de ambos lados de la frontera, donde han colocado 20 cruces con los nombres de las víctimas mortales.

La presencia de Trump en esta ciudad texana resulta especialmente relevante por la postura adoptada por el Gobierno mexicano que prepara la entrega de notas diplomáticas y que ha calificado el atentado como un acto terrorista.

Marcelo Ebrard, canciller mexicano, no ha descartado solicitar la extradición del responsable del atentado que dejó, hasta el momento, ocho mexicanos muertos y varios heridos.

Además, muchos habitantes de El Paso, ciudad de mayoría hispana, se oponen a la visita del magnate. Desde que Trump lanzó su campaña a la presidencia en 2015, en muchos de sus discursos dijo que los inmigrantes mexicanos eran “violadores que llevan drogas y crimen” a EU y, en 2018, denunció las caravanas procedentes de Centroamérica como una “invasión”.

Según los reportes, antes de perpetrar la matanza, el atacante de El Paso denunció en un manifiesto en internet una “invasión hispana” en Texas.

Activista muestra un cartel contra el odio racial en una manifestación afuera de la Casa Blanca. EFE/S. Thew

México alerta sobre la existencia de redes racistas

México alertó sobre la existencia de redes racistas y de supremacistas blancos en Estados Unidos que pueden ser un riesgo para hispanos y por eso quiere colaborar en la investigación del tiroteo en El Paso en el que fueron asesinadas 22 personas, ocho de ellas mexicanas, y abrir un caso por terrorismo.

“En este caso en particular no se ha confirmado que hayan participado otras personas, pero de que hay una red de supremacistas blancos, claro que sí, tienen sus sitios de internet, lo describe el propio director del FBI”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

A México le preocupa que pueda haber otras personas que actúen como el atacante de El Paso y por eso el Gobierno optó por tratar el caso como un “acto terrorista” y no como un hecho aislado, algo que tendrá muchas implicaciones, según Ebrard. “Me parece que es lo más sólido y lo más drástico que podemos hacer y también lo más efectivo”.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue más incisivo que en días anteriores, aunque midió sus palabras.

“No tenemos ningún problema de conciencia porque nosotros siempre hemos sostenido que no deben de utilizarse medidas coercitivas, que no se debe de apostar a la fuerza, que no se puede fomentar el odio, que no se puede azuzar a los pueblos para rechazar a extranjeros, a migrantes”, afirmó el Mandatario.

AP

Inauguran centro de recuperación

La ciudad texana fronteriza con México anunció la creación de un centro comunitario de recuperación para ayudar a los habitantes a superar el trauma del tiroteo.

Funcionarios de El Paso dijeron que el centro brindará asesoría, ayuda para traslados y asistencia financiera. El jefe de bomberos, Mario D’Agostino, señaló que todo “el que quiera hablar o pedir ayuda para seguir adelante con sus vidas será bienvenido”.

La cifra de víctimas de la matanza alcanza casi la de homicidios en El Paso en todo 2018.

Las autoridades acusaron a Patrick Crusius, de 21 años, de homicidio agravado. Dijeron que Crusius viajó más de 10 horas en su auto desde su lugar de residencia, cerca de Dallas, hasta la frontera.

Senador pide a la SRE estrategia ante tráfico de armas

Tras el ataque ocurrido en El Paso, el senador por Jalisco, Clemente Castañeda, exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a “implementar una estrategia jurídica y diplomática ante organismos internacionales y ante Estados Unidos para combatir el tráfico y la venta de armas de fuego”, según un comunicado.

El legislador de Movimiento Ciudadano anunció que hoy presentará una proposición con punto de acuerdo “que condena el atentado del sábado pasado en el Paso, Texas; y que se pronuncia por la implementación de una estrategia diplomática contra el tráfico de armas”.